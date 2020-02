Google Traduction passe au mode sombre sur iOS

Il y a 59 min

Alban Martin

1

Google Traduction vient enfin d'être mis à jour par les développeurs du géant américain avec une nouveauté majeure : le support du mode sombre, souvent appelé mode nuit.



Apporté par iOS 13, le mode sombre remplace globalement les couleurs claires par des couleurs bien plus sombres pour apaiser vos yeux et économiser la batterie des iPhone à écran OLED.

Google Traduction passe sur fond noir

Outre la prise en charge de l'affichage sombre sur iOS 13 et iPadOS 13, qui bascule automatiquement selon le mode choisi dans les réglages du système, Google Translate corrige un bug qui provoquait l'effacement d'un texte saisi à la voix.



Pour le reste, rien ne change avec une traduction écrite et vocale ultra-rapide, et même hors-ligne pour peu que vous ayez pris la peine de choisir les langues à gérer sans connexion Internet. Grâce à cela, vous pouvez échanger partout dans le monde avec vos interlocuteurs, même sans réseau.



Parmi les autres fonctionnalités, n'oubliez pas que l'app peut également traduire instantanément le texte figurant dans des images en dirigeant l'objectif de votre appareil photo vers celui-ci, ou bien en important des clichés déjà pris.



Encore une app gratuite qu'il faut avoir absolument sur son iPhone.

Télécharger l'app gratuite Google Traduction