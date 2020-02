Le Huawei P40 en fuite : un écran sans bord

Alors que Samsung et Apple préparent le lancement de leurs Galaxy S20 et iPhone 9, Huawei est aussi très occupé avec sa gamme P40 à venir. D'après la dernière fuite, le géant chinois aurait prévu un écran total sur son P40 Pro. Un ratio écran/taille sans précédent même...

Huawei P40 Pro : le design avant tout

D’après le site IndiaShopps qui a repéré l'image sur Weibo, le P40 Pro semble aller encore plus loin que le P30 Pro en matière de surface d'écran. C'est simple, on ne voit pratiquement aucune bordure sur l'image, si tant est que nous puissions confirmer qu'il s'agit bien du P40 Pro en images. Mais d'après les récentes rumeurs et indiscrétions, il en a tout l'air.

Pour le reste, le P40 Pro pourrait accueillir 5 caméras à l'arrière et une paire à l'avant. Mais par contre, il devra forcément se passer des services de Google. C'est d'ailleurs pour cela que la firme à signer avec TomTom pour la partie GPS et qu'elle travaille activement sur ses remplaçants aux Play Store, Gmail et autres. C'est le cas pour le Mate 30 qui est sorti bien après en Europe et qui a du mal à trouver un public hors de Chine.



Gageons que la situation s'améliore pour Huawei qui reste un concurrent solide et intéressant pour pousser Apple et autre Samsung à en faire toujours plus.



