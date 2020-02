Spotify dévoile un chiffre d'affaires de 1,86 milliard d'euros au T4 2019

Julien Russo

Spotify domine le marché du streaming depuis déjà de nombreuses années, il est donc logique que les résultats trimestriels et le nombre d'abonnés actifs par mois décollent. C'est justement le cas avec les résultats financiers du dernier trimestre de 2019 qu'a dévoilé aujourd'hui Spotify.

Un chiffre d'affaires en hausse par rapport à la même période l'année dernière

Tout roule en ce moment pour Spotify. Le géant du streaming encaisse bien le choc face à des concurrents de plus en plus nombreux et avec des tarifs agressifs. Comme le démontrent les récents chiffres annoncés par la plateforme de streaming, les suspensions d'abonnement ne semblent même pas être visibles, puisque Spotify gagne tellement d'abonnés chaque trimestre qu'il y a même une progression.

Sur le dernier trimestre de 2019, le géant suédois a annoncé avoir 124 millions de comptes payants (soit 2 millions supplémentaires par rapport aux prévisions communiquées après l'été). Pour comparaison, les derniers chiffres d'Apple Music sont actuellement à 60 millions d'abonnés hors période d'essai de 3 mois.

Concernant les utilisateurs globaux (payants et gratuits) ils sont 271 millions soit +31%, une excellente performance en seulement 3 mois.

Concernant le chiffre d'affaires, lui aussi est en forme, puisque Spotify a annoncé 1,86 milliard d'euros, alors qu'au T4 2018 l'entreprise était à 1,50 milliard d'euros. Une nette amélioration qui donne confiance pour cette nouvelle année 2020.



Toutes les annonces faites par Spotify ne sont cependant pas parfaites, puisque l'entreprise a annoncé avoir enregistré une perte nette de 1,14€/action pour ce dernier trimestre. La perte finale est évaluée à 209 millions d'euros.

Les prévisions pour le premier trimestre 2020

Spotify devrait suivre ce "bon rythme" qui l'a fait quitté 2019. L'entreprise a révélé s'attendre à des revenus entre 1,71 milliard et 1,91 milliard d'euros.

Le PDG de l'entreprise s'est dit optimiste et enthousiasmé par rapport à cette tendance qui montre que Spotify est toujours aussi attractif sur un marché ultra-concurrentiel.



