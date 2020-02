L'Apple Watch 6 avec un Digital Crown virtuel ?

Un nouveau brevet d'Apple suggère que la société travaille sur un nouveau type de couronne numérique pour Apple Watch, le fameux Digital Crown qui est en place depuis la toute première montre de 2015. Selon les documents déposés dans la demande de brevet numéro 20200041962, la couronne pourrait inclure des capteurs tactiles et lumineux pour détecter la présence d'un doigt. Ce doigt pourrait ensuite être suivi pour permettre à la montre de savoir quand la couronne est utilisée.

Une Apple Watch 6 avec un bouton virtuel comme l'iPhone 7 ?

Comme le suggère le brevet, une nouvelle couronne numérique pourrait comporter un capteur optique qui serait utilisé pour déclencher des interactions. Si un mouvement est détecté, la montre interprète alors cela comme un mouvement, alors que la couronne ne bouge pas réellement.



Afin de détecter un mouvement, le capteur d'image inclus dans le bouton doit alors analyser plusieurs images pour déterminer, par exemple, une vitesse et une direction. Les caractéristiques qui sont analysées peuvent comprendre des caractéristiques de la peau d'un utilisateur (par exemple, des empreintes digitales, des follicules pileux), ou toute autre caractéristique détectable optiquement, texture, irrégularité de surface, image ou similaire. De cette manière, le dispositif peut être sensible à la peau mais aussi un stylet, un doigt ganté ou tout autre objet détectable avec un capteur optique.



Pratique pour utiliser sa montre en hiver ou sur une moto par exemple. Mais surtout, une telle couronne numérique pourrait permettre de nouveaux gestes comme des balayages et des tapotements. Une nouvelle manière d'interagir avec sa montre et les applications.

Mais comme toujours, tous les brevets ne se transforment pas en quelque chose que vous pouvez acheter auprès d'Apple et la société brevète presque tout ce que ses ingénieurs proposent. Mais gardez en tête que dans notre cas précis, Apple a déjà publié d'autres brevets relatifs (cf la couronne "joystick"), soit une marque de confiance pour une prochaine version comme l'Apple Watch 6.



