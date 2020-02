Tesla abandonne la garantie illimitée sur ses Model S et X

Medhi Naitmazi

Tesla ne va pas se faire des amis avec sa nouvelle décision. Un peu comme le coup de la recharge gratuite à vie (qui a été abolie par la suite), l’un des arguments phares de Tesla vient de s’envoler. Le constructeur californien vient de mettre fin à la garantie avec kilométrage illimitée pour les deux modèles emblématiques de la gamme. Les Model S et Model X ne garantissent plus leur batterie « à vie ».

240 000 km, pas un de plus

Jusque-là, les Tesla Model S et X affichaient une garantie de 8 ans pour la batterie, avec un kilométrage illimité. Ce n'est désormais plus le cas pour les exemplaires vendus depuis fin janvier 2020.



Si les huit annuités sont conservées, le kilométrage est maintenant capé à 240.000 kilomètres et même une rétention minimale de 70-% de la capacité de la batterie. En gros, si votre batterie est trop usée, le changement de composant ne sera pas pris en charge même sous les 8 ans et sous les 240.000 km.



Voici ce qu’on peut lire sur le site de Tesla :

Votre véhicule recevra les mises à jour logicielles via le réseau sans fil afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, notamment des mises à jour visant à protéger la batterie et à améliorer sa durée de vie. Les modifications notables des performances de la batterie suite auxdites mises à jour logicielles ne sont PAS couvertes par la présente Garantie Limitée sur la Batterie et l'Unité de Commande.

En gros, même si la dégradation de l’état de la batterie est accentuée par une mise à jour, ce ne sera pas de la faute du constructeur.

Dommage, car Tesla risque de ternir son image au moment même où la firme commence à être prise au sérieux par l’industrie et les clients.

Pour information, les conditions de garantie pour les Model 3 et Model Y sont de 8 ans et 160.000 kilomètres pour la batterie. Et 192 000 pour les finitions haut de gamme.



