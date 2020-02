Xcode 11.4 permet de tester les push notifications dans le simulateur

Alban Martin

Xcode 11.4 est sorti en bêta mercredi soir pour accompagner iOS 13.4, et les développeurs vont être ravis d'apprendre que plusieurs nouveautés vont les aider au quotidien. Au-delà des gains de performances lors de la compilation (jusqu'à 20%), les messages d'erreurs plus explicites et du support de Swift 5.2, Xcode permet enfin de tester les pushs notifications directement dans le simulateur et sans devoir utiliser un serveur externe pour l'envoi.

Xcode 11.4 "push" à tout va

La première bêta de Xcode 11.4 liste donc de nombreux changements, et le simulateur qui permet d'émuler un iPhone, un iPad ou une Apple Watch vient de recevoir une belle évolution.



Jusqu'ici, la partie notification n'était pas testable en sandbox sans un serveur d'envoi à côté. Seules les notifications locales pouvaient s'afficher. Malgré tout, Apple avait ajouté le support de la popup de permission l'an passé, histoire de permettre aux développeur de tester quelques cas autour des notifications.



Avec Xcode 11.4, il est possible de tester de bout en bout la gestion des push, avec notamment la réception, l'affichage et la redirection éventuelle au sein d'un écran de l'app. Pratique pour ne pas quitter son Mac et tout faire sans connaissance particulière sur la partie serveur. Même si à la fin, il faudra se brancher sur un service tiers ou construire son propre outil d'envoi de push.



Pour en profiter, il faut simplement glisser un fichier APNs dans le simulateur cible, un fichier JSON avec des données utiles comme le payload. Tout est bien expliqué dans la partie "Simulator" > "New Features" des notes de version, et il est même possible d'utiliser la ligne de commande simctl pour déclencher l'envoi au besoin :

xcrun simctl push <device> com.example.my-app ExamplePush.apns

