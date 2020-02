Bodyguard : L'application qui vous protège des commentaires haineux

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Les réseaux sociaux sont devenus pour certains un moyen d'exprimer leur haine et parfois d'harceler une personne en particulier. Les équipes de modération d'Instagram comme de Twitter font toujours leur maximum pour sanctionner les comportements de ce genre, mais ce n'est souvent pas assez. Justement une application iOS remplit ce job et le fait plutôt bien !

Bodyguard - L'application anti haters

Chaque réseau social est concerné par ce phénomène. Les internautes peuvent réagir de manière brutale et blessante quand il s'agit de jalousie, de politique, d'une communauté... Pour être tranquille, une application au nom de "Bodyguard" vous propose de prendre les choses en main et d'assurer la protection de vos comptes.

Son utilité ?

Bodyguard se sert d'une intelligence artificielle très performante capable de détecter les commentaires haineux comme les menaces, les insultes, le racisme, les moqueries... Bref, vous l'aurez compris, tout ce qui n'est pas agréable à voir !

Ce sont toutes ces choses qui gâchent l'expérience d'utilisation d'un réseau social et qui ne donnent plus envie d'ouvrir l'application.

L'application fonctionne 7j/7 et 24h/24, pour assurer votre protection elle va s'occuper d'analyser les commentaires des vidéos YouTube, les commentaires des lives Twitch ou Mixer, les tweets où vous êtes mentionnés, les commentaires sur vos dernières photos Instagram...

Dès que quelque chose de malintentionné est détecté, l'application agite sa baguette magique et supprime immédiatement le commentaire haineux. Bodyguard est aussi capable de bloquer une personne sur Twitter si vous ne la suivez pas.



L'application a été créée par Charles Cohen, un français de 23 ans rempli d'ambitions et de talent dans le développement d'application. Dans l'idée de Bodyguard, son objectif a principalement été de libérer les utilisateurs fréquemment sujets à des attaques sur les réseaux sociaux, tout en laissant le choix à l'utilisateur de configurer comme il le souhaite les paramètres de protection.

Bodyguard, c'est bien plus que de la modération contre les contenus haineux

L'application pourrait s'arrêter là, mais il faut savoir qu'elle est capable de faire bien plus, comme par exemple supprimer automatiquement les publicités qui sont omniprésentes dans les commentaires de post Instagram ou les commentaires de vidéos YouTube.

L'intelligence artificielle est aussi capable de détecter un compte faisant une publicité pour un site internet, une marque ou tout simplement pour venir s'abonner à son compte !

Bodyguard peut également supprimer les commentaires inutiles et les liens.



Au niveau des lives YouTube, Twitch ou Mixer, vous avez un bouton "Je suis en Live, protégez-moi !", pour faire venir l'intelligence artificielle et modérer les commentaires des viewers. Vous pouvez aussi faire en sorte que l'application détecte automatiquement le lancement de votre live.

En plus, cerise sur le gâteau, Bodyguard vous fait également des rapports concernant les commentaires supprimés et les comptes bloqués.



L'application est gratuite et elle est téléchargeable sur iPhone et iPad. Les avis sont très positifs puisque l'app recueille 4,8 étoiles sur 5 sur l'App Store.

Télécharger l'app gratuite Bodyguard