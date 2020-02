Apple News : Un média se plaint d'avoir été exclu sans raison

Depuis pas mal de temps, Apple propose aux utilisateurs d'iOS un widget "News" quand vous swippez vos applications vers la droite. C'est surtout histoire d'attendre le lancement de l'abonnement Apple News qui (on l'espère) débarquera prochainement en France. Ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est la sélection des médias.

Une sélection automatique ou manuelle ?

Ils sont nombreux à figurer dans Apple News (version widget). On retrouve des médias comme Le Monde, France TV Info, L'Express, L'Équipe, RTL, Europe 1... Cependant, quand tout s'arrête du jour au lendemain, c'est une catastrophe en ce qui concerne l'audience !



C'est justement ce qui s'est passé pour le média CheckNews qui avait la chance en 2019 d'avoir des articles dans Apple News. Quand on vous dit "la chance", c'est parce que quand un article est mis à disposition sur Apple News, c'est l'assurance d'avoir des centaines de milliers de clics, puisque ce widget est disponible sur les millions d'iPhone qui circulent en France. Imaginez une seule seconde la visibilité que cela offre !





Un tiers de l'audience perdue chez CheckNews

Après la joie, la tristesse. Voilà comment définir l'ambiance actuelle au sein de la rédaction de CheckNews. Filiale de Libération, ce média était fréquemment mis en avant dans le widget Apple News.

Cependant, depuis l'été 2019, Apple a pris la décision de ne plus partager les articles de CheckNews, immédiatement les premiers effets se sont fait ressentir. Le média se plaint de s'être fait amputer d'un tiers de son audience ! Ce qui est énorme.



L'incompréhension règne et on ne comprend pas cette soudaine décision qui fait poser des questions sur le choix des articles qui figurent dans Apple News.

La firme californienne reste silencieuse à propos de ce sujet. Certaines personnes parlent d'un algorithme qui sélectionne automatiquement les meilleurs articles qui pourraient potentiellement intéresser les utilisateurs iOS, d'autres pensent qu'il s'agit d'une sélection manuelle.

Apple News, c’est à la fois un faiseur de roi et une parfaite boîte noire. Des médias, ces dernières années, ont payé des consultants spécialisés pour essayer de percer le mystère de l’algorithme. D’autres ont essayé d’adapter leur ligne éditoriale pour tenter de coller à ce qu’ils pensaient être les critères de sélection…

La maison mère de CheckNews, Libération est toujours dans Apple News. Alors pourquoi ce changement soudain, puisque visiblement Apple n'est pas "fâché" avec le groupe ?

Le média exclu d'Apple News explique que les apparitions dans Apple News ont vraiment été bénéfiques et ont même provoqué un pic de 11 millions de pages vues courant le mois d'avril 2019.

Le Figaro se plaint aussi

Du côté du Figaro il y a eu aussi un brutal arrêt. Une filiale a également été exclue, Le Figaro Vox. D'ailleurs Benjamin Ferran qui est l'adjoint de la direction de la rédaction du Figaro a tweeté à ce sujet :

Pas seulement. Apple News a également cessé de référencer le @FigaroVox ainsi que les articles payants, tous médias confondus. Il ne reprend plus que des articles "standards" et gratuits. https://t.co/SLWvLDOFhS — Benjamin Ferran (@benjaminferran) February 10, 2020

Quand on compare Apple News et Google Actualités, on remarque que le fonctionnement est très différent. Jamais Google n'a réagi d'une façon aussi brutale avec un média. D'ailleurs, le référencement est aussi plus large qu'Apple News qui ne se limite qu'aux gros médias laissant les petits sur le bas-côté.

Bien évidemment, la firme de Cupertino gère son outil comme elle l'entend, mais ce sont des pratiques qui ne sont pas normales et qui peuvent mettre en danger financièrement un média.



