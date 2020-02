La Cour d'appel américaine refuse une nouvelle audience dans l'affaire VirnetX

Hier à 21:12

Julien Russo

Réagir

Rappelez-vous, en 2011 l'entreprise VirnetX avait poursuivi Apple pour violation de brevets à propos (principalement) de FaceTime. Des technologies brevetées auraient été consciemment volées par la firme de Cupertino. Neuf ans après, Apple n'a rien lâché et continue de se battre pour prouver son innocence, cependant une mauvaise nouvelle vient de tomber dans cette affaire qui ne semble jamais se finir.

VirnetX VS Apple, et ça continue...

Les batailles judiciaires peuvent durer longtemps, mais celle-ci bat tous les records, surtout parce qu'Apple n'accepte pas sa condamnation qui était évaluée à 368 millions de dollars, puis 439 millions en 2016 puis 503 millions en avril 2018. Apple devrait peut-être arrêter de faire appel à cette décision, puisque visiblement cela ne lui porte pas chance !



Tout a commencé en 2011 quand VirnetX Holding saisit la justice pour se plaindre de plusieurs violations de brevets autour de multiples technologies utilisées dans le VPN d'iOS, iMessage et FaceTime.

L'avis du jury a été immédiat et a donné raison à VirnetX malgré les médias qui criaient tous au patent troll. La firme de Cupertino elle n'a jamais accepté cette condamnation et a fait appel à plusieurs reprises pour que cette décision soit revue.

Au point où en 2020, Apple n'est toujours pas passé à autre chose !

La firme californienne a demandé à nouveau en ce début février de reconsidérer la dernière décision. D'après Reuters, la justice commencerait fortement à être exaspérée avec cette affaire puisque la cour d'appel a rejeté la demande des avocats d'Apple.

On apprend également par ce rapport que l'affaire est désormais entre les mains du Texas. Il est possible que le juge désigné pour trouver définitivement une solution et un terrain d'entente vis-à-vis de cette situation recalcule le montant exact que doit Apple.



Ce que veut la firme californienne c'est ne pas payer VirnetX qui serait une entreprise patent troll aux yeux de la direction. Si Apple se bat nuit et jour depuis tant d'années c'est qu'elle a la conviction de n'avoir jamais enfreint l'un des brevets déposés par VirnetX.