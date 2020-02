Un enfant de 8 ans vide le compte bancaire de ses parents sur l'App Store

Il y a 3 heures

Julien Russo

11

Il vaut mieux le rappeler, quand vous offrez un iPhone, un iPad ou un iPod Touch à un enfant et que c'est votre compte Apple qui est enregistré sur l'appareil, faites attention aux achats sur l'App Store ou sur l'iTunes Store. Une famille de Wrexham au Pays de Galles l'a compris avec leur fille de 8 ans qui s'est fait plaisir sur l'application "Roblox".

L'enfant a généré 1 715 euros de facture d'achats intégrés

Katie et Matty Phillips avaient décidé d'offrir un beau cadeau à leur fille de 8 ans pour Noël. En effet, ils ont été à l'Apple Store du coin pour acheter l'iPad de septième génération, ce qui d'ailleurs a été le cadeau parfait !

Une fois déballés, ils ont activé l'iPad (ils ont entré leur compte Apple, configuré un mot de passe que connaissait l'enfant...), les choses basiques qu'on fait lors du premier démarrage de l'iPad.

Les parents n'ont cependant pas fait une chose, c'est la configuration d'une empreinte Touch ID pour protéger les achats d'applications et d'achats intégrés, ils ont préféré appuyer sur "plus tard".



Leur fille s'est habituée rapidement à l'iPad, au bout de quelques jours elle a su comment le déverrouiller, télécharger une application, naviguer sur Safari... Même très tôt les enfants et adolescents sont réputés pour être très à l'aise avec les nouvelles technologies !

Un jeu a particulièrement attiré l'attention de la jeune fille, il s'agit du jeu online "Roblox" qui est un jeu de type Sandbox, l'objectif est de construire son propre jeu pour qu'il soit visité par les autres joueurs, cette application permet d'apprendre à programmer tout en s'amusant.

Roblox est un jeu gratuit, mais rempli d'achats intégrés qui permettent d'assurer des revenus réguliers aux développeurs.

Souhaitant débloquer du contenu et développer son jeu plus rapidement, la jeune fille de 8 ans s'est laissé tenter par un achat intégré, puis deux, puis trois... Pour finir à dépenser 1 450 livres (soit 1 715€). Un total de 250 transactions enregistrées par Apple !



Les parents ne sont pas du genre à vérifier leurs comptes bancaires fréquemment et n'ont pas vu tous les achats qu'effectuait leur fille. Jusqu'à ce que l'établissement bancaire appelle en urgence les parents pour leur signifier qu'ils sont à découvert, que le compte bancaire est vide !

Incompréhensible pour ce couple qui n'a pas changé ses habitudes de consommations et qui n'a pas eu de factures importantes ces derniers temps.



Le conseiller bancaire informe les parents que les prélèvements proviennent de "APPLE.COM Irlande Commerce Électronique". Après quelques recherches, les parents regardent les détails de leur compte Apple et se rendent compte des nombreux achats sur l'application Roblox.

Comment l'enfant s'y est pris ?

Vous vous souvenez lors de l'activation de l'iPad, les parents n'avaient pas configuré leur empreinte. L'enfant s'en est chargé, elle a été dans les réglages de l'iPad pour enregistrer sa propre empreinte et a activé "utiliser Touch ID pour iTunes Store et App Store".

Lors des 250 transactions, la jeune fille a juste posé son empreinte pour débiter le compte bancaire de ses parents !



Les parents ont directement accusé Apple, avançant le fait qu'il y avait un manque de sécurité pour les achats sur l'App Store. Cependant, la firme californienne a refusé tout remboursement, étant donné qu'il y a eu une négligence de la part des parents lors de l'activation de l'iPad.



Source