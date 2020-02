Mac Pro 2019 : C'est l'humiliation face au processeur AMD

Quand on regarde comment Apple décrit le Mac Pro sur son site, on se dit "mais c'est l'ordinateur le plus puissant", quand on regarde le prix cela confirme ce que l'on pense. Un YouTubeur nommé Linus Sebastian a cherché a prouvé le contraire en mettant des ordinateurs qu'il a montés lui-même avec des CPU AMD et des cartes graphiques Nvidia en compétition avec le nouveau Mac Pro.

Des résultats gênants pour Apple et son Mac Pro

Non, la dernière génération de Mac Pro n'est pas l'ordinateur le plus puissant. Bien au contraire, il est possible de faire largement mieux pour moins cher. C'est ce qu'a démontré le YouTubeur avec plusieurs tests. Voici les configurations qu'il a mises face au Mac Pro 2019 :

Celui qui se débrouille particulièrement bien sur la puissance brute est l'ordinateur ayant le processeur Threadripper 3970X, en effet comme vous pouvez le constater ci-dessous avec Cinebench, il surpasse les performances que réalise le Mac Pro avec l'Intel Xeon W-3275 28 coeurs. En plus, cerise sur le gâteau, le processeur d'AMD est largement moins cher que le Mac Pro d'entrée de gamme.

Quand on compare les résultats avec Geekbench, l'achat se réduit entre le processeur du Mac Pro et le Threadripper 3970X, mais l'avance est toujours importante.

Le choix d'Apple pour Intel serait-il mauvais ?

Cela fait des années que la firme de Cupertino ne juge que par Intel. À chaque nouvelle sortie de Mac, le processeur est Intel et encore Intel ! AMD a été sélectionné par Apple, uniquement pour sa carte graphique. Un choix qui semble ne pas être le bon au vu de la différence des performances. Mais bon, la dernière rumeur en date permet de rêver puisque MacOS référence des puces AMD dernier cri.