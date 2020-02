Le smartphone pliant Galaxy Z Flip se montre à la TV

Il y a 4 heures

Alban Martin

A la faveur d'une coupure publicitaire lors des Oscars d'hier soir, Samsung a donné aux téléspectateurs un premier aperçu inattendu de son nouveau téléphone pliable, le Galaxy Z Flip. Alors qu'il n'a pas encore été annoncé, la société coréenne a pris tout le monde de court et a devancé son évènement Unpacked prévu demain.



Regardez la publicité :

Le Galaxy Z Flip : un pliant compact

L'aspect du téléphone dans la publicité de Samsung correspond aux fuites précédentes, l'appareil étant montré plié, ouvert sous différents angles et ouvert complètement à plat. À un moment donné, l'annonce montre le téléphone assis sur une surface plane à un angle de 90 degrés pendant qu'un appel vidéo, via l'app Google Duo, est lancé.



La pub nous donne également un premier aperçu du petit écran numérique couleur du téléphone à l'arrière qui peut afficher le nom de l'appelant et comprend des curseurs tactiles pour accepter et rejeter les appels lorsque le téléphone est replié. Une belle manière de répondre sans l'ouvrir et sans user la batterie.



Deux couleurs de téléphone sont dévoilées - violet et noir. La publicité se termine avec le slogan "Changer la forme de l'avenir".



Sans plus de détails, on s'en remet donc à ce que l'on sait avant la présentation de demain. Le Galaxy Z Flip serait doté d'un écran en verre ultra-mince que Samsung aurait développé pour éviter les problèmes d'affichage qui ont pénalisé le Galaxy Fold. Malgré tout, Samsung précise qu'un pli peut apparaître au centre de l'écran.

Le Galaxy Z Flip déplié devrait faire 6,7 pouces et être vendu bien moins cher que le Galaxy Fold, qui coûte 2020€ chez nous. On parle de 1000€, à comparer aux 1499$ du Razr de Motorola, lui aussi à clapet.



Nous en saurons plus demain puis le Galaxy Z Flip sera officiellement annoncé aux côtés du Galaxy S20 - dont trois modèles sont attendus - lors de l'événement Samsung Unpacked à San Francisco du 11 février.



Quant à Apple, si des brevets sont déposés, il n'y a pas une rumeur fiable sur une arrivée prochaine d'un iPhone pliant.