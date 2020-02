Plans : bientôt possible de télécharger des cartes pour du hors-ligne ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

3

Et si Apple nous gardait une belle mise à jour pour son application de navigation Plans ? C'est ce qu'un brevet laisse entrevoir puisque la Pomme travaillerait sur la possibilité de l'utiliser en hors-ligne.



En effet, et ce serait logique, l'outil permettrait aux utilisateurs de télécharger des cartes pour anticiper la perte de connexion et l'usage de données.



Une possibilité déjà offerte par son grand rival, Maps, l'outil de cartographie du géant Google.



Plans pourrait permettre l'utilisation hors-ligne

Un nouveau dépôt de brevet effectué en octobre dernier vient de faire son apparition publiquement. Dans ce dernier, on y voit comment Apple travaille sur la mise en place de l'utilisation de Plans en hors-ligne.



Comme Google Maps, la Pomme proposerait donc à l'utilisateur de télécharger des morceaux de cartes, pour s'acquitter de l'utilisation de données en voiture et ne plus utiliser de données pour les trajets.



Bien sûr, le souci provient du fait que l'utilisateur peut dépasser les zones de la carte téléchargée, le forçant à réactiver une connexion Internet ou à naviguer dans le flou.



Une fonctionnalité qui pourrait voir le jour prochainement au sein de nos appareils : peut-être un ajout prévu pour la sortie d'iOS 14 ? L'avenir nous le dira...