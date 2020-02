Spark : le client email permet de réexpédier les e-mails

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Si comme moi, vous avez déjà été à la recherche d'une alternative à l'application Mail d'Apple, vous êtes sans aucun doute tombé sur Spark (v2.5.4, 331 Mo, iOS 11.0).



On parle ici d'un client mail qui va droit à l'essentiel et qui a reçu de nombreuses récompenses et qui possède de nombreux aficionados dont nous à la rédaction.



L'équipe de développeurs à la tête de l'app, Readdle, vient de le mettre à jour et permet désormais de réexpédier les e-mails envoyés.

Spark : du recyclage et des avatars

La célèbre client mail pour iOS et Mac, Spark, vient de se mettre à jour avec quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes ! Commençons du côté de la version desktop : la boite mail permet désormais d'afficher les avatars de vos contacts, autrement dit, la photo de profil ou le logo de l'entreprise de la personne en question.



Le version macOS, tout comme la version iOS, permet de gagner du temps dans le cas où vous devez envoyer le même mail à plusieurs personnes : en effet, le client se dote de la fonctionnalité "réexpédier" !

Vous n’avez pas besoin de réécrire le message que vous venez d’envoyer, si vous voulez l’envoyer à nouveau à un autre destinataire. Gagnez du temps en réexpédiant n’importe quel e-mail envoyé du dossier Envoyés.



Sur iOS, la barre Annuler se dote d'un nouveau design avec l'affichage du temps restant pour annuler une action faite au sein de vos e-mails.



Les deux mises à jour sont d'ores et déjà disponible !

Télécharger l'app gratuite Spark