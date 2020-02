Swift Playgrounds : Apple lance son app sur Mac, grâce à Catalyst

Guillaume Gabriel

Si vous ne connaissez pas encore Swift Playgrounds (v3.2, 148 Mo, MacOS 10.15.3), il faut savoir que cette dernière a été lancée sur iPad en 2016 avec un objectif : apprendre aux plus jeunes (et aux moins jeunes) à coder et à faire des expériences de programmation tout en s’amusant.



La belle nouvelle, c'est que la firme à la Pomme vient de relâcher la version Mac à l'instant, une compatibilité rendue possible grâce à l'outil Catalyst.



Pour rappel, quand on parle du projet Catalyst, on parle de l'outil mis en place par Apple pour transformer une application iPad en une application Mac rapidement et simplement.

Swift Playgrounds est désormais disponible sur Mac

La plate-forme Swift Playgrounds d'Apple permet à quiconque d'apprendre facilement les bases du langage de programmation Swift :

Pour utiliser Swift Playgrounds, aucune connaissance n’est requise. C’est donc parfait pour les débutants, enfants comme adultes. Tu découvriras toutes les facettes de Swift, un langage de programmation puissant créé par Apple et utilisé par des professionnels pour créer de nombreuses apps très populaires de nos jours. Le code que tu écris fonctionne sans accroc lorsque tu passes de ton Mac à ton iPad.



On retrouve ainsi des cours intégrés créés par Apple, permettant d'avoir des premières notions dans la programmation, tout en proposant des exercices amusants.

Swift Playgrounds