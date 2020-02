Huawei affirme qu'il présentera le Mate Xs au MWC 2020

Surprenant... Alors que le maintien du salon MWC 2020 de Barcelone est actuellement en cours de décision suite à l'annulation de la venue de nombreux acteurs du high-tech, Huawei vient de confirmer qu'il sera présent avec une belle surprise dans ses valises.



En effet, la firme chinoise, toujours en pleine tourmente avec le bras de fer engagé contre les États-Unis, confirme qu'il y présentera la nouvelle version de son smartphone pliable : le Mate Xs.

Huawei confirme sa présence en 2020 malgré le débat actuel

Chaque année, la belle ville espagnole de Barcelone héberge l'un des évènements high-tech les plus attendus dans le monde : le MWC 2020. L'occasion pour les constructeurs de faire la présentation de leurs nouveaux produits, mais également de découvrir des start-ups avec des concepts étonnants.



Un salon sous le signe de la bonne humeur, du soleil et de la fiesta qui pourrait ne pas avoir lieu cette année. La raison ? La menace du coronavirus, de plus en plus présente...



Ainsi, Intel, MediaTek, Sony, Facebook ou encore Cisco ont préféré renoncer à leur venue, laissant aux futurs visiteurs un goût amer, qui pourrait s'accentuer dans les prochains jours. En effet, malgré la présence de 2 800 exposants, le salon pourrait être annulé.



Malgré tout, Huawei a confirmé sa présence avec la présentation de son nouveau modèle pliable : le Mate Xs. Le nouveau téléphone, en plus d'être compatible 5G, de bénéficier de plus de puissance et de nouveaux appareils photo, pourrait être commercialisé dans le monde entier (la première version n'était disponible qu'en Chine).



Présentation prévue le dimanche 23 février à 23 h !



