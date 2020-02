Comparatif iPhone 11 Pro Max vs Galaxy S20 Ultra, David contre Goliath ?

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

6

Hier soir, les coréens de Samsung ont fait la présentation de plusieurs produits avec un nouveau modèle pliable à clapet, le Z Flip, des écouteurs façons AirPods ou encore la nouvelle version de la montre connectée.



Mais, ce que les fanatiques de la marque attendaient avec grande impatience n'est autre que la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme : les Galaxy S20.



Parmi eux, un certain Samsung Galaxy S20 Ultra qui a fait grand bruit de par sa puissance, sa qualité photo, son écran et son prix. On s'est amusé à faire un comparatif avec l'iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro Max vs Samsung Galaxy S20 Ultra : le match

On ne va pas comparer les designs, mais nous allons tout de même écrire quelques lignes sur les différences notables entre les deux téléphones. Du côté de Samsung, on a fait le choix de se rapprocher du Galaxy Note 10 Plus en abandonnant l'encoche et en poinçonnant l'appareil photo avant.



Sur le dos du nouveau téléphone, on retrouve une certaine similarité avec l'iPhone 11 Pro : Samsung y place un module photo imposant, plus grand que son rival. Certains le trouvent horrible, d'autres adorent. Il est vrai qu'il est imposant...

Écran

Du côté de l'écran, Samsung et Apple notamment semblent au coude à coude (étant donné que c'est le coréen qui fournit les écrans à la Pomme pour ses derniers modèles OLED) : ainsi, ils proposent tous les deux une dalle AMOLED DCI-P3 une densité de pixels dépassant les 450 ppp. Le gros plus, c'est la compatibilité avec HDR10+, rendant le tout fluide et les images semblent sublimes.



Mais autre avantage du côté de Samsung, le taux de rafraîchissement de 120 Hz que l'on attend sur l'iPhone 12 et qu'on a déjà sur iPad Pro 2018. Les joueurs profitent ainsi d'une fluidité hors-paire, un plus non négligeable.

Performances

Dans le corps du Samsung Galaxy S20 Ultra, on retrouve une puce Exynos 990 (ou Snapdragon 855+ selon les régions) contre la fameuse puce A13 Bionic de l'iPhone 11. Si cette dernière devrait être plus puissante que celle du coréen (à vérifier avec les premiers tests), Samsung a tout de même un petit avantage : la présence de la 5G.



Pour la batterie, une nouvelle fois, Samsung fait les choses bien : une batterie volumineuse de 5000 mAh pour palier à la présence de technologies lourdes. De plus, le téléphone est compatible avec la charge rapide 45W.



Un domaine où Apple a fait fort cette année avec son iPhone 11, une gamme qui bénéficie d'une belle autonomie. Mais la charge ne va pas jusqu'à 45 Watts.

Appareil photo

Les constructeurs ont du mal à réellement se différencier d'un point de vue performances, c'est pour cela qu'ils misent beaucoup sur le côté photo. Et pour sa version Ultra, on peut dire que Samsung a fait fort : un premier capteur 108 MP grand-angle (f/1,8), un capteur 48 MP téléobjectif Zoom x100, un capteur 12 MP ultra grand-angle et la présence d'un capteur de profondeur ToF pour la 3D. L'iPhone 12 doit aussi intégrer ce capteur 3D pour la réalité augmentée et la photo, mais nous ne savons pas si le zoom optique sera aussi de x10. Samsung affiche x100 car la base optique permet de zoomer dix fois, l'IA faisant le reste.



Une copie quasi parfaite du côté du coréen, là où l'iPhone 11 Pro Max possède les mêmes capteurs (sauf le ToF) avec 12 MP pour chaque capteur. La grande surprise provient de la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde ! Pas certain que cela serve à grand chose pour le commun des mortels, mais c'est une première.



À l'avant en revanche, Samsung n'a pas fait d'effort pour la reconnaissance faciale (en comparaison du TrueDepth 3D d'Apple) se contentant d'un (gros) capteur de 40 MP. Ce qui est déjà conséquent.

Prix et conclusion

Pour le tarif, on est sur des équivalences, même si l'iPhone 11 Pro Max peut se "vanter" d'être un peu moins cher : il faudra débourser 1359 euros (128 Go + 5G) pour s'offrir le Samsung Galaxy S20 Ultra contre 1259 euros pour l'appareil d'Apple (iPhone 11 Pro Max 64 Go). Par contre, vous aurez noté que Samsung propose d'emblée 128 Go de stockage.



Pour le moment, on ne se base que sur des spécifications, mais il faudra attendre de vrais tests autour du petit nouveau de Samsung afin d'avoir une idée plus claire de ses performances. De même, il reste la différence de système entre iOS et Android qui est toujours largement à l'avantage d'Apple.



Bien sûr, Apple ripostera en septembre prochain avec la présentation de sa nouvelle gamme d'iPhone 12 et iPhone 12 Pro. On a déjà hâte !