Apple Pay : On flash le QR Code et c’est payé

Il y a 4 heures

William Teixeira

7

Déjà que les paiements sont plus rapides grâce au sans contact, mais là avec cette possibilité, on bat tous les records ! Aux États-Unis, une évolution majeure vient d’avoir lieu. On appelle ça le « Scan to Pay » et les premiers clients à l’avoir essayé vous le diront... C’est révolutionnaire !

Un QR Code pour payer

Pour l’instant déployé qu’aux USA, le service Clover a sortie un toute nouvelle solution de paiement qui s’avère être d’une simplicité impressionnante. Imaginez-vous dans un restaurant, une fois le dessert terminé, le serveur vous apporte l’addition avec un reçu en format papier qui contient un QR Code à la fin.

Vous avez juste besoin de prendre votre iPhone, d’ouvrir l’application « Appareil Photo », passer l’objectif par dessus le QR Code et une fenêtre Safari de l’entreprise Clover s’ouvre avec le résumé de l’addition et la somme que vous devez payer, vous avez juste après à valider le paiement via un bouton « Apple Pay » en bas de la page. Comme un paiement en ligne !

Cette solution de paiement ferait déjà ses preuves chez les commerçants et restaurateurs qui l’ont intégré. C’est un gain de temps extraordinaire à la fois pour le client comme pour le professionnel. Dans les restaurants, les tables se libèrent plus vite, ce qui permet d’accueillir plus rapidement des nouveaux clients quand l’établissement est complet.



Clover a expliqué en quoi sa nouvelle solution de paiement basé sur Apple Pay change tout : « Développé pour accélérer l'expérience de paiement en réponse aux attentes croissantes des consommateurs en matière de rapidité et de commodité, Scan to Pay aide à éliminer les inefficacités dans le processus de paiement traditionnel d'un restaurant à service complet en permettant à un client de payer une facture et un pourboire en quelques secondes en utilisant son iPhone et Apple Pay. Scan to Pay est une innovation pionnière et ne nécessite pas le téléchargement d'une application supplémentaire ».



Le fonctionnement de Scan to Pay est très simple et comme le dit Clover, il est à la portée de tous les possesseurs d’iPhone qui n’auront même pas besoin de télécharger d’application sur l’App Store : « Avec Scan to Pay, les clients utilisent leur appareil photo iPhone pour scanner un code QR généré par Clover au bas de leur reçu pour payer leur facture de restaurant avec Apple Pay. Cela fait gagner du temps à la fois au client et au serveur en éliminant le besoin pour le client de donner sa carte de crédit au serveur et au serveur de prendre la carte au point de vente, de traiter la transaction et de retourner pour une signature. Non seulement Apple Pay est rapide et pratique à la fois pour le client et le restaurant, mais il est également sécurisé car le client doit autoriser chaque transaction avec Face ID ou Touch ID sur son iPhone. »

Comment avoir la preuve que le client a payé ?

Ce système pourrait poser problème quand le commerçant ou restaurateur a affaire à un petit plaisantin qui part sans payer. Clover a pensé à cela. En temps réel, le professionnel peut voir si vous avez payé ou si le paiement est toujours en attente.

Concernant le client, comme tout paiement via Apple Pay, il reçoit un reçu via une notification, qui pourra après retrouver dans l’application « Wallet » sur son iPhone.



Josh Molina qui est le propriétaire de Makers & Finders à Las Vegas utilise déjà ce système et le retour qu’il en fait est très positif : « En tant que restaurant à grand volume, nous voulions un moyen plus efficace pour nos clients de payer. Depuis que nous avons commencé à utiliser Scan to Pay avec Clover Dining, nous avons été en mesure d'offrir une expérience de paiement plus transparente à nos clients, en tournant plus de tables tout en offrant aux clients une expérience« wow »lorsqu'ils paient pour leur repas ».



Ce système pourrait prochainement arriver en Europe avec des sociétés comme Clover. Il faut le dire, ce nouveau mode de paiement basé entièrement sur Apple Pay est fantastique et sans faille puisque vous aurez beau cherché, tout a été calculé pour que ça se passe bien !