Digitimes affirme que le coronavirus n'affectera pas l'iPhone 12 (Foxconn confirme)

Récemment, les rapports des médias susmentionnés concernant la reprise des usines du groupe en Chine continentale ne sont pour la plupart pas factuels, explique Foxconn, ajoutant que les rapports ont causé des malentendus et des difficultés pour les employés, les investisseurs et le grand public.

Autre point abordé dans l'article publié par le média : la puce A14. En effet, la demande autour de cette dernière serait élevée, avec une hausse de 50% par rapport aux puces A13. Une façon pour Apple d'amener la 5G dans ses appareils et d'anticiper une forte demande de la part des consommateurs. Toujours selon Digitimes, Apple aurait cessé d'envoyer des ingénieurs en Chine pour vérifier l'avancée du prototype de l'iPhone 12, ce qui pourrait signifier que l'avancée est au point mort, sachant qu'en temps normal, un iPhone entre en production de masse fin juin / juillet. Le coronavirus ne devrait donc pas venir perturber la présentation de l'iPhone 12, mais son arrivée dans le commerce pourrait être légèrement décalée comme c'était le cas pour l'iPhone X (lancé en novembre 2017).

