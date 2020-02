HomePod : Timide croissance des ventes au Q4 2019

Julien Russo

On entend beaucoup parler du HomePod en ce moment, il y a 48 heures on vous avait publié une analyse de eMarketer concernant le marché des assistants vocaux. Siri était vraiment à la traine par rapport à Amazon et Google. Cette comparaison se renouvelle sans surprise sur le nombre de ventes pour le quatrième trimestre de 2019 !

C'est quand que le HomePod décolle ?

Si vous êtes un utilisateur du HomePod, vous êtes probablement aux anges en ce qui concerne la qualité audio, concernant la qualité de l'assistant vocal, c'est une autre histoire... On a tendance à esquiver la conversation quand quelqu'un nous pose une question sur les performances de Siri !



Le cabinet Strategy Analytics a livré une analyse très intéressante sur le marché des enceintes connectées au 4e trimestre de 2019. Comme d'habitude, c'est le géant de Seattle Amazon qui domine, et on retrouve Google juste derrière.

Le secteur a plutôt bien marché, puisque sur la totalité de l'année, il y a eu 146,9 millions d'unités expédiées à travers le monde. Un joli score qui est en augmentation par rapport à l'année dernière.

Amazon, encore Amazon et toujours Amazon...

Il est impossible de dire que l'entreprise spécialisée dans le e-commerce ne mérite pas son succès. La firme a énormément travaillé au développement d'Alexa pour en arriver là. Les enceintes Échos se sont écoulées à 15,9 millions d'exemplaires (une évolution de +2,2 millions par rapport à 2018).

Du côté de Google on s'en sort bien aussi, la firme de Mountain View a réalisé 13,9 millions de ventes. Une belle performance en partie réalisée grâce aux Google Home Mini, aux multiples réductions, mais aussi grâce à la collaboration avec YouTube et Spotify.



Concernant le HomePod d'Apple, la situation est... triste ! Se faire dépasser par Google et Amazon, on peut l'accepter. Mais se faire dépasser par des entreprises chinoises qui commercialisent leurs enceintes dans largement moins de pays que le HomePod, c'est comment dire... un désastre !

Baidu, Alibaba et Xiaomi sont trois entreprises chinoises qui ont toutes augmenté leur part de marché lors du quatrième trimestre de 2019, à eux trois ils ont vendu plus d'enceintes qu'Amazon.

Le HomePod lui réalise 2,6 millions de ventes quand l'année dernière à la même période, il en réalisait 1,6 million. Une petite évolution.

L'appétit des consommateurs pour les enceintes connectées n'a pas faibli au cours de l'importante période du quatrième trimestre, les nouveaux appareils dotés de fonctions et de performances audio améliorées ont contribué à des livraisons trimestrielles record. Les consommateurs du monde entier ont de nouveau été séduits par les offres à peine crédibles de grandes marques telles que Google, Amazon, Baidu et Alibaba, tandis que Google, en particulier, a intensifié son activité de promotion de cadeaux en partenariat avec des marques telles que YouTube et Spotify.



On attend impatiemment la mise à jour "révolutionnaire" qui mettra le HomePod au top de sa forme et qui fera exploser les ventes ! On ne perd pas espoir, il faut y croire...