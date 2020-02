Huawei hausse le ton face aux accusations des États-Unis

Comme en témoignent les fuites d'Edward Snowden, les États-Unis accèdent secrètement aux réseaux de télécommunications du monde entier, espionnant d'autres pays depuis un certain temps déjà.

Un ton un peu plus sec que celui utilisé habituellement, qui se confirme dans la suite du communiqué, où le constructeur n'hésite pas à citer les trouvailles d'Edward Snowden concernant les États-Unis et les pratiques d'espionnage qu'ils utilisent :

Les allégations américaines selon lesquelles Huawei procède à des interceptions de données ne sont qu'un écran de fumée. Elles n'adhèrent à aucune forme de logique acceptée dans le domaine de la cybersécurité. Huawei n'a jamais et n'accédera jamais secrètement à des réseaux de télécommunications, et nous n'avons pas la capacité de le faire.

Certainement fatigué par tout l'emballement médiatique et l'acharnement des États-Unis depuis quelques mois, Huawei vient de publier un communiqué piquant pour faire face aux accusations d'espionnage. Le Wall Street Journal expliquait que le gouvernement Trump accusait la firme de se servir de "portes dérobées" pour des opérations d'espionnage.

Très calme jusqu'à présent face aux accusations, aux menaces et aux décisions des États-Unis à son encontre, Huawei semble commencer à se tendre et à montrer les dents. En effet, le groupe chinois, accusé d'espionnage depuis quelques mois, vient de répondre au gouvernement Trump d'une façon très cassante, montrant son agacement face à la situation.

