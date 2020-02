Overdrive City : le nouveau jeu de Gameloft est disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Petite nouveauté tardive au sein de l'App Store avec l'arrivée du nouveau jeu de Gameloft, Overdrive City (v0.8.31, 1 Go, iOS 9.0). En soft-launch depuis décembre 2019 aux Philippines, la nouvelle création est désormais disponible pour tous sur la boutique d'Apple.



Parfait mélange hybride entre construction de ville et jeu de courses, les premiers retours sont positifs pour ce free-to-play qui risque de faire parler de lui dans les prochaines semaines.



Avec ses nombreux véhicules à collectionner et son concept étonnant, le studio français frappe une nouvelle fois fort.

Overdrive City vrombit officiellement sur l'App Store

Si l'icône peut laisser entrevoir un nouveau jeu de racing, il n'en est rien, ou presque... En effet, la course automobile ne sera pas votre seul objectif, puisqu'il faudra également construire sa propre ville, l'améliorer et s'en occuper.

Construisez des véhicules par dizaines, collectionnez de nombreuses voitures emblématiques et prenez part à un mode Carrière intense. Transformez votre ville en entreprise mondiale et devenez le plus grand champion !

Plus de 50 véhicules sous licence sont disponibles, notamment Porsche, Ford, BMW et d'autres. Votre ville pourra être façonnée à votre image, puisque des dizaines d'items décoratifs sont disponibles, des showrooms mais également des ateliers de production et des centres de recherche.



Le jeu possède un aspect social puisqu'on pourra échanger des voitures et des pièces automobiles avec ses amis. Overdrive City est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Overdrive City