Galaxy Z Flip : le téléphone est déjà en rupture de stock

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

6

En début de semaine dernière, le géant coréen Samsung a fait la présentation de son nouveau téléphone pliable, remettant au goût du jour le clapet. Hélas, le constructeur semble avoir sous-estimé la demande de son nouveau produit, puisque ce dernier est déjà en rupture de stock dans plusieurs pays.



Il faut dire qu'avec son look, son côté pratique et son prix plus faible que le Fold, le nouvel appareil a tout pour séduire le grand public.

Le Galaxy Z Flip déjà en rupture de stock

Comme dit plus haut, la particularité du Galaxy Z Flip, c'est qu'il reprend l'ancienne mode du clapet, avec un écran de 6,7 pouces de diagonale. Optant pour du verre pliable, Samsung a fait le choix d'un nouveau mécanisme pour éviter les erreurs du passé, mais également faire fuir les saletés qui pourraient y entrer.



Véritable carton, le coréen semble ne pas avoir prévu assez de stocks, puisque de nombreuses boutiques, dont le site web officiel, affichent des ruptures. Seulement, d'après le rédacteur en chef de The Verge, Dieter Bohn, le constructeur n'aurait envoyé qu'une petite partie de ses appareils, et un retour à la normale devrait pointer le bout de son nez prochainement.



Pour rappel, le prix du téléphone est de 1 500€ avec 256 Go de stockage.