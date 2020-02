Google serait sur le point de créer un concurrent d'Apple News+

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Disponible dans un nombre de pays restreints, Apple News+ est un service à abonnement mensuel permettant d'avoir accès à un grand nombre de journaux et de magazines mis à jour au rythme de la publication papier. Le service ne rencontre pas un succès spectaculaire, mais rapporte quand même beaucoup d'argent à la firme de Cupertino. Google voyant ce nouveau business auquel s'est investi Apple serait aussi intéressé par ce type de service.

Une offre concurrente de poids pour Apple News+ ?

Google serait en ce moment en train de cogiter concernant un service similaire à celui d'Apple News+. Même si rien n'est annoncé officiellement pour l'instant, des bruits de couloirs qui ont été relayés par le Wall Street Journal affirment que Google serait en pleine négociation avec des organes de presse.



Si le géant californien lance son service de presse par abonnement, se serait un coup dur pour Apple News+ qui n'est déjà pas très en forme. Google le sait, même si ce n'est pas un type de service qui rapporte beaucoup, c'est quand même quelque chose qui intéresse énormément de monde souhaitant se séparer des abonnements coûteux et du format papier de leurs magazines ou journaux. De plus, l'investissement est vraiment minime !

Précédemment, dans le cadre d'une interview, un porte-parole de l'entreprise avait déclaré : "Nous voulons aider les gens à trouver du journalisme de qualité, c'est important pour une démocratie informée et cela contribue à soutenir une industrie de l'information durable. Nous sommes très attachés à cette question et nous discutons avec nos partenaires pour trouver d'autres moyens d'étendre notre travail avec les éditeurs, en nous appuyant sur des programmes comme notre Google News Initiative".



D'autres informations devraient prochainement arriver si cette rumeur est confirmée, mais si un service comme Apple News+ voit le jour chez Google, ce pourrait être un raz-de-marée dans le secteur des services de presse en ligne via abonnement.