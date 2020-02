La sortie de l'iPhone 9 est maintenue pour début 2020 avec l'iPad Pro

Alban Martin

Vous le savez, Apple s'apprête à lancer un iPhone 9 pour succéder à l'iPhone 8 et même à l'iPhone SE. Ce nouveau low-cost n'a d'ailleurs pas encore enterriné le nom commercial auquel il sera associé.



Mais alors que tout le monde s'inquiète des répercussions du coronavirus sur la production mondiale, l'analyste Kuo se veut rassurant.



L'iPhone 9 toujours sur les rails, l'iPad Pro 2020 aussi

Dans une nouvelle note vue par MacRumors, l'analyste Ming-Chi Kuo est toujours prévu pour le premier semestre de cette année. La mention figure dans un rapport plus large sur les fournisseurs d'objectifs d'appareil photo pour smartphone, Kuo notant que le ‌iPhone SE 2‌020 n'inclura pas de lentille en plastique à 7 éléments (7P), et ne contribuera donc pas aux expéditions de ces nouveaux composants.



Ce point n'est pas une surprise, car il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme qui devrait reprendre la plupart des éléments de l'‌iPhone 8, dont la caméra arrière est de type "6P". Apple cherche évidemment à contenir le coût de production et ne devrait que faire un effort sur le processeur avec la dernière puce A13.



De même, la gamme iPad Pro d'Apple est également confirmée pour le mois de mars, une date qu'on a déjà évoquée et qui pourrait même se transformer en keynote. On attend plusieurs accessoires Apple (casque audi, AirPower, AirTag), un Macbook Pro 14 pouces, un iPhone 9 et deux iPad Pro 2020.