Qualcomm présente le Snapdragon X60 son futur modem 5G

Il y a 1 heure

Julien Russo

Il y a actuellement un marché très lucratif dans la téléphonie mobile, celui des modems 5G. À ce petit jeu, c'est Qualcomm qui a la main et qui a en plus la confiance d'Apple pour le modem 5G de la prochaine génération d'iPhone. L'avantage de Qualcomm c'est sa capacité d'innover et de se renouveler. Encore une fois, l'entreprise l'a montré aujourd'hui !

Ce nouveau modem 5G est très prometteur. Plusieurs caractéristiques ont été dévoilées par l'entreprise et ce nouveau modem s'annonce très compétitif.

Le Snapdragon X60 aura une gravure aux attentes actuelles des constructeurs, soit du 5nm, une finesse très recherchée par Apple, comme par ses concurrents !

Jusqu'ici, Qualcomm (comme ses principaux concurrents) ne proposait que des gravures en 7nm.

Autres annonces intéressantes, le nouveau modem 5G sera composé d’un module d'antennes à la fois plus performant et discret. Le Snapdragon X60 est un modem compatible avec tout ce que peut offrir la 5G, ce nouveau modem a aussi des options de déploiement étendues comme par exemple l'agrégation mmW-sub6.

Les débits théoriques que peut atteindre ce modem 5G sont de 7,5 Gb/s en descendant et 3 Gb/s en ascendant. Bien évidemment, cela reste des débits théoriques, ne vous attendez pas à avoir des speedtest à cette vitesse.



Ce nouveau modem est aussi un "ange gardien" pour l'autonomie de votre smartphone. Sur son site, Qualcomm explique qu'il y a eu tout un travail autour du besoin énergétique du modem 5G. Il saura préserver votre batterie et consommera d'une façon basique et raisonnable.

Il faut savoir que le Qualcomm Snapdragon X60 ne sera pas disponible dans les smartphones de cette année, mais plutôt dans les modèles de l'année prochaine. La communication de l'entreprise n'est qu'à but d'information, mais surtout pour affirmer son côté innovateur et rappeler que la firme avance vite sur ce terrain !



