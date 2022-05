Qualcomm présente ses produits WiFi 7 jusqu'à 33 Gbps

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Si les clients Apple goûtent au Wi-Fi 6 depuis l'iPhone 11 et l'iPhone SE de 2020, ils attendent l'évolution supérieure, le WiFi 6E censé arriver avec l'iPhone 14 (et les Mac M2). Mais la prochaine étape majeure pointe déjà le bout de son nez, à savoir le WiFi 7. Avec des présentations signées MediaTek, cette fois c'est Qualcomm qui fait une annonce concernant la technologie sans fil.

Voici le Wi-Fi 7 selon Qualcomm

Le constructeur américain qui fournit actuellement les modems 5G des iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE 2022, vient de présentation la troisième génération de la gamme Qualcomm Networking Pro Series qui, selon la société, une nouvelle ère du Wi-Fi à 10 Gbits/s pour les points d'accès d'entreprise, les réseaux maillés Wi-Fi, les passerelles et les routeurs domestiques haut de gamme.

Qualcomm Technologies, Inc. a annoncé aujourd'hui sa gamme de plates-formes Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 compatibles avec Wi-Fi 7. Désormais échantillonnée et disponible pour les partenaires de développement mondiaux, la gamme Qualcomm Networking Pro Series Gen3 est la plateforme d'infrastructure réseau Wi-Fi 7 la plus performante au monde disponible dans le commerce. S'appuyant sur l'héritage de plusieurs générations de plates-formes Qualcomm Networking Pro Series, les produits associent les fonctionnalités Wi-Fi 7 aux technologies intelligentes de gestion multicanal de Qualcomm Technologies afin d'améliorer les vitesses, de réduire la latence et d'améliorer l'utilisation du réseau pour les utilisateurs de périphériques Wi-Fi 6/6E, tout en offrant un débit révolutionnaire et une latence incroyablement faible pour la prochaine génération de périphériques clients Wi-Fi 7.

Nick Kucharewski, Vice-président senior et Directeur général de la division Infrastructure et réseaux sans fil de Qualcomm Technologies, a expliqué qu'en combinant la prise en charge des dernières innovations de Wi-Fi 7 avec l'architecture de produit du constructeur, la plate-forme permet de mettre en place des solutions allant du maillage de toute la maison aux réseaux de connectivité pour les grands lieux publics.



Neil Shah, Research Vice President, Counterpoint Research, a déclaré :

S'appuyant sur la dynamique et le leadership de la norme Wi-Fi 6/6E, la plateforme de troisième génération de la série Networking Pro de Qualcomm Technologies, compatible Wi-Fi 7, offre une capacité sans fil et des performances de débit record, faisant passer l'infrastructure Wi-Fi des foyers et des entreprises à un niveau supérieur. En introduisant les innovations de Wi-Fi 7 telles que les opérations multiliaisons simultanées, le QAM 4K, les configurations quadri-bandes dans une architecture hautement évolutive, modulaire et optimisée, Qualcomm Technologies fait une nouvelle fois monter les enchères et fait entrer le secteur dans l'ère du 10Gbps+. Cette plateforme innovante permet ainsi d'offrir des expériences sans fil immersives et riches en contenu, même dans des environnements contraints, ce qui n'était pas possible auparavant.

Concrètement, quelles utilisations pour le WiFi 7 ?

Si la connexion point à point est de 10 Gbps (comme le Wifi 6), cette troisième génération de la gamme Qualcomm Networking Pro Series permet aux systèmes de disposer d'une capacité sans fil globale de 33 Gbps. Grâce à des fonctions avancées de détection des interférences et de fonctionnement multiliaison, la série Wi-Fi 7 Network Pro permet une faible latence déterministe dans des environnements sans fil partagés difficiles, ce qui permet d'obtenir des performances d'application rivalisant avec le spectre privé. Les produits peuvent prendre en charge le backhaul sans fil à haut débit et faible latence pour les réseaux Wi-Fi domestiques et les infrastructures d'entreprise avec des performances fiables, même en présence d'interférences voisines.



Lorsqu'elle est combinée à un accès Internet haute performance, tel qu'un accès sans fil fixe 5G ou une fibre PON 10G, les clients peuvent vivre des expériences connectées immersives, notamment la vidéoconférence haute résolution, la AR/VR et le cloud gaming haute performance. Une bonne idée pour le casque de réalité mixte d'Apple.



Disponible en configurations tri-bande et quadri-bande, la gamme Qualcomm Networking Pro Series permet une connectivité Wi-Fi sur le spectre 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Les plates-formes Wi-Fi 7 de la série Qualcomm Networking Pro atteignent des performances inégalées grâce à la mise en œuvre experte de fonctionnalités clés, notamment :

La prise en charge des canaux 320MHz Wi-Fi 7 (offrant un débit deux fois supérieur à celui de Wi-Fi 6) offre un débit maximal et une latence ultra-faible pour les applications les plus exigeantes de jeux en temps réel, de streaming, de partage de vidéos et de XR. La technologie Multi-Link permet au trafic client d'agréger dynamiquement ou d'alterner les bandes pour éviter les interférences sans fil et offrir une faible latence déterministe et prévisible dans les environnements très encombrés. Associées aux principaux systèmes clients Wi-Fi 7, comme le Qualcomm® FastConnect™ 7800, les plates-formes Qualcomm Networking Pro Series, Gen 3 peuvent prendre en charge la technologie HBS (High Band Simultaneous) Multi-Link. HBS Multi-Link exploite les bandes hautes performances de 5 et 6 GHz pour offrir les meilleures performances de débit et de latence Multi-Link. Pour optimiser le fonctionnement de la bande 6 GHz, y compris à longue portée et en extérieur, le service AFC de Qualcomm est une solution clé en main pour le matériel et les logiciels. La solution Qualcomm AFC est disponible dès aujourd'hui pour l'intégration des appareils des clients sur les plateformes Qualcomm Networking Pro Series et Qualcomm® Immersive Home. La solution Qualcomm® AFC est disponible dès aujourd'hui pour l'intégration des appareils des clients. Une fois que les autorisations réglementaires auront été accordées, la solution Qualcomm AFC sera disponible dans le commerce pour être utilisée par le public.

Voilà qui promet donc, d'abord dans les entreprises et lieux publics, puis à domicile dans quelques années. Le WiFi devrait commencer à se démocratiser en 2024, voire 2025.