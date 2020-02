Arlo Pro 3 : La mise à jour apportant le support HomeKit est disponible

Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des marques aussi réactives dans tous ce qu'elles font ! Arlo vient de publier il y a quelques heures une mise à jour qui vous permettra de voir le flux en direct de votre caméra dans l'application "Maison" d'iOS, d'iPadOS et de macOS. Grâce à l'intégration d'HomeKit, vous pourrez également vous servir du détecteur de mouvement intégré dans la caméra Arlo Pro 3 pour configurer des scènes. Il sera par exemple possible de faire en sorte que vos ampoules connectées s'allument quand la caméra détecte votre présence.

