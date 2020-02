HQ Trivia : l'application de quizz en pleine tourmente

Aux États-Unis, lorsque l'on parle de quizz sur mobiles, le nom qui revient sans cesse n'est autre que HQ Trivia & Words (v1.5.12, 168 Mo, iOS 11.0). En effet, depuis de nombreuses années, l'application fait le bonheur des joueurs, permettant d'affronter d'autres joueurs et même, pour les meilleurs, d'empocher de l'argent.



Une popularité tellement énorme que des stars comme Dwayne Johnson se sont alliées au jeu, le temps d'une promotion ou d'un partenariat. Seulement, depuis quelques jours, les créateurs de l'application vivent un véritable calvaire, révélant que cette dernière pourrait définitivement fermer ses portes.



La raison ? Des discordes internes et des difficultés de financement...

Lundi, Rus Yusupov, co-fondateur et CEO de HQ Trivia, parlait d'une éventuelle acquisition du quizz tombée aux oubliettes, qui a été le début de la fin :

Nous avons reçu une offre d’une entreprise établie pour acquérir HQ et continuer à bâtir notre vision, nous avions des accords définitifs et des documents juridiques, ainsi qu’une date de clôture prévue pour demain, et pour des raisons sur lesquelles nous enquêtons toujours, ils ont soudainement changé de position et malgré nos meilleurs efforts, nous n’avons pas pu parvenir à un accord.