Apple TV+ : Un scénariste claque la porte en pleine production d'une série

Hier à 19:25

Julien Russo

Réagir

Quand une série est en cours de production et que l'un des membres de l'équipe part brusquement, c'est compliqué, surtout quand il s'agit du scénariste et producteur exécutif de la série, Eric Warren Singer. C'est ce qui est arrivé lors de la production "Shantaram", la prochaine série originale Apple, qui va du coup probablement prendre beaucoup de retard !

Un départ sans raison officielle

C'est un coup dur que vient de vivre la nouvelle série produite par les studios Paramount et Anonymous Content. Le tournage s'est arrêté à 2 épisodes sur 10 avant Noël et devait normalement reprendre courant cette semaine, mais visiblement la situation ne permet pas la reprise pour l'instant.



L'histoire de Shantaram est basée sur le roman de Gregory David Roberts. La série abordera la vie d'un ancien braqueur de banque qui a sombré dans les drogues et qui vit maintenant dans les bidonvilles de Mumbai. Le roman a été un véritable succès à travers le monde, puisqu'il a été traduit en 39 langues dans 42 pays et s'est quand même écoulé à 6 millions d'exemplaires. Tous les lecteurs vous le diront, ​​l​​​'histoire est prenante, passionnante même si ce n'est pas le genre de roman qu'on aime.



Apple a eu écho de ce succès et a donné pour mission à Paramount et Anonymous Content de l'adapter en série, pour une mise à disposition dans le catalogue d'Apple TV+ courant l'année 2020.

Malheureusement, il y a un fort risque que suite au départ d'Eric Warren Singer, la série soit stoppée pendant un long moment, d'après Variety on parle d'une reprise du tournage d'ici quelques mois.

Une note a été transmise à l'équipe de la série : "Un délai supplémentaire est devenu officiel lorsque nous avons décidé que nous ne serions pas prêts à tourner avant la mousson en Inde".

Adam Portelli du syndicat MEAA (Media, Entertainment and Arts Alliance) a déclaré : "C'est décevant pour les membres de notre équipe et les artistes qui ont organisé leur emploi du temps autour de cette production qui se déroule dans le Victoria au début de cette année, d'autant plus que plus de 7 millions de dollars de l'argent des contribuables australiens et victoriens ont été dépensés pour attirer cette production dans le Victoria".



Une chose est sûre, c'est que si tout a été chamboulé à cause de la démission du scénariste et producteur exécutif, la série n'est pas abandonnée, loin de là, puisque les membres de l'équipe veulent absolument finir de tourner l'ensemble des épisodes et clôturer la 1re saison ! Shantaram reprendra donc le tournage plus tard dans l'année.