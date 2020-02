Bons plans iOS : This War of Mine, Fiete Choice, Further

Hier à 20:22 (Màj hier à 20:22)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment This War of Mine, Fiete Choice, Further. L'occasion d'économiser 50,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Metadata (App, iPhone / iPad, v1.5.6, 17 Mo, iOS 10.0, Tom Coomer) passe de 2,29 € à gratuit.



Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v6.3.7, 13 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit.



Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Further (App, iPhone, v1.13, 61 Mo, iOS 11.0, Mind Garner LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Voulez-vous devenir plus organisé? Des choses vous échappent parfois? Further vous donne les outils pour vous permettre de rester au top.



Avec Further, vous n'avez que vos tâches à faire. Vous pouvez vous concentrer sur la gestion de ce que vous devez faire sans aucune distraction.



Les + : Plus de productivité Télécharger l'app gratuite Further





JEUX GRATUITS iOS :

Bouncy Catapult (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.5, 39 Mo, iOS 8.0, Marat Giliazov) passe de 1,09 € à gratuit.



Détruis tout ce que tu vois !



Un jeu pour toute la famille, où il suffit de tapoter l'écran ! Ton objectif : projette le petit héros carré dans les airs pour démolir joyeusement tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Plus tu touches l'extrémité de la catapulte, plus tes lancers sont puissants... et tu peux tapoter l'écran autant de fois que tu le veux.



Les + : Jeu intuitif et fun qui rend accro en moins de deux

Des centaines de niveaux Télécharger le jeu gratuit Bouncy Catapult





100 Balls 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit.



Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

De nombreux niveaux Télécharger le jeu gratuit 100 Balls 3D





Moonlight Express (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.2, 333 Mo, iOS 11.0, Damir Stuhec) passe de 1,09 € à gratuit.



C’est la veille de Noël. Le Père Noël est en train de commencer à délivrer les cadeaux mais ses rennes refusent de voler. Il appelle un enfant appelé Palti pour son service de livraison nocturne Moonlight Express. Palti promet de faire son mieux et délivrer les cadeaux selon la demande du Père Noël.



Moonlight Express mélange les jeux d'adresse et les puzzle. Concrètement, en jouant, vous verrez des chiffres indiquant combien de cadeaux sont nécessaires pour chaque habitation. Appuyez simplement pour lancer des cadeaux vers les balcons. Les coups sur les oiseaux vous coûteront des points, et vous ne devrez pas perdre de cadeaux puisque vous avez un approvisionnement limité. Le jeu comprend également un mode sans fin, et une variété de véhicules de livraison à débloquer.



Les + : Joliment réalisé

Assez original

Accessible Télécharger le jeu gratuit Moonlight Express





Fiete Choice (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v2.0.0, 341 Mo, iOS 7.0, Ahoiii Entertainment) passe de 3,49 € à gratuit.



Dans ce jeu de logique aux dessins peints à la main, tu accompagnes le marin Fiete le long de son voyage à travers plus de 99 niveaux. Un jeu de logique amusant et passionnant pour les enfants à partir de 4 ans et pour toute la famille.



Ta mission : « Quelle image ne va pas dans la série? ».



Les + : Parfait pour les plus jeunes

Les dessins Télécharger le jeu gratuit Fiete Choice





PROMOS iOS :

OTTTD (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.34, 213 Mo, iOS 7.0, SMG Studio) passe de 5,49 € à 1,09 €.



OTTTD est l'acronyme de "Over The Top Tower Defense". C'est un jeu particulièrement ambitieux dans une catégorie où la concurrence est très dure.



Vous pourrez y gérer des tourelles bien entendu en les plaçant et en les faisant évoluer. Des héros pourront être déployés sur le champ de bataille et apporteront une dimension stratégie temps réel. Télécharger OTTTD à 1,09 €





Altos Odyssey (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 138 Mo, iOS 9.0, Snowman) passe de 5,49 € à 0,49 €.



C'est le retour du surfeur tout-terrain qui a cartonné sur App Store et qui revient encore plus beau et plus passionnant.



Premium, l'opus numéro deux est évidemment jouable sur iPhone et iPad, ainsi que l'Apple TV. La neige et les montagnes laissent place au sable et aux dunes afin de renouveler la palette graphique et les mécaniques de jeu. Au total, les joueurs vont pouvoir relever jusqu'à 180 défis dans l'espoir de débloquer les six personnages aux caractéristiques spécifiques.



Si les nouveautés dans le gameplay ne sautent pas aux yeux pour les amateurs du premier volet, on sent tout le soin apporté à l'ambiance, au gameplay (merci les nouveaux perso) et aux animations. Les développeurs ont ajouté un mode zen pour jouer sans pression.



Télécharger Altos Odyssey à 0,49 €





Altos Adventure (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.6.3, 128 Mo, iOS 9.0, Snowman) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Rejoignez Alto et ses amis qui se lancent dans une aventure sans fin sur un snowboard et voyagez à travers différents environnements. La météo dynamique permet de mettre en valeur le level design, tout comme la musique, spécifiquement écrite pour ce titre.



En chemin, vous sauverez des lamas, skierez sur des toits et sauterez par-dessus des gouffres. S'il rappelle furieusement Ski Safari, la réalisation graphique et le rythme sont différents. C'est d'ailleurs un très beau jeu qui vous fera passer de longues heures à tenter d'atteindre la perfection. Télécharger Altos Adventure à 0,49 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.2, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,29 €.



Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,29 €