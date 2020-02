Un brevet d'Apple dévoile un iPhone avec un écran devant et un écran... derrière !

Dans cet iPhone tout droit sorti de l'imagination d'Apple, il y aurait deux écrans latéraux en verre . Pour faire simple, la totalité de l'iPhone est recouvert d'écran tactile. Si cet iPhone sort un jour, c'est la mise à mort des coques et des bumpers. Apple se servirait également de la fonction accéléromètre de l'iPhone pour que l'affichage de votre écran suive en fonction de votre utilisation. Source

Et si on assistait à l'une des futures nouveautés majeur es de l'iPhone ? L'US Patent & Trademark Office (qui est le registre des brevets américains) a mis en ligne un brevet très intéressant qui concerne un iPhone ayant des images permettant de s'étendre du devant à l'arrière. Par exemple, vous regardez une vidéo YouTube sur le devant, vous tournez votre iPhone, la vidéo se déplace sur le dos de l'appareil. Apple a déposé un schéma comme celui-ci :

Apple dépose fréquemment des brevets qui arrivent à surprendre tout le monde. Récemment, la firme de Cupertino a déposé un brevet mettant en avant un iPhone avec un écran devant et un autre écran derrière. Ce n'est pas la première fois qu'Apple dépose ce genre de brevet, en 2013 d'autres brevets similaires avaient été déposés. Ce qui prouve que l'iPhone avec un double écran, ça ne date pas d'aujourd'hui dans l'esprit des ingénieurs de l'Apple Park.

