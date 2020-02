Twitter : Ajout de l'option "Continue thread"

L'annonce a été faite pendant la nuit, le compte Twitter a annoncé intégrer une nouvelle fonctionnalité qui va être forte pratique. L'application iOS devrait l'avoir assez rapidement, il s'agit de la fonction "Continue Thread" qui consiste à rattacher un nouveau tweet à un tweet déjà mis en ligne. Donald Trump va se régaler !

Simple, pratique et bien pensé. Voici comment on pourrait décrire la nouvelle fonction que vient de lancer Twitter. Le réseau social a expliqué que le rattachement d'un nouveau tweet à un tweet déjà existant sera très facile. En effet, quand vous allez rédiger un tweet, juste avant de le publier, il vous faudra swipper vers le bas et là vous aurez l'interface "Continue Thread" qui s'affichera dans la partie supérieure de l'écran.

À partir de ce moment-là, il faudra appuyer sur les ... et à travers une liste vous aurez la possibilité de sélectionner d'anciens tweets pour les relier à celui que vous vous apprêtez de mettre en ligne.









La fonctionnalité est annoncée comme être en cours de déploiement. Normalement la plupart des utilisateurs Twitter l'auront d'ici la fin de matinée (si ce n'est pas déjà le cas). La fonction débarque sans mise à jour de l'application.

Now you can add a Tweet to one you already Tweeted, faster! pic.twitter.com/j3ktAN6t5o