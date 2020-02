Apple furieux contre le livre "App Store Confidential"

Julien Russo

L'une des clauses les plus importantes d'un contrat de travail, c'est la confidentialité. Visiblement cet ancien cadre qui a géré toute la partie business de l'App Store allemand semble l'avoir oublié. Suite à sa démission il y a quelques mois, Tom Sadowski s'est permis de rédiger un livre (sans l'autorisation d'Apple) sur les pratiques secrètes de l'App Store. Un livre croustillant, rempli de révélation, mais qui dérange au plus au haut sommet de la direction d'Apple.

Apple demande à son ancien cadre de stopper en urgence la commercialisation du livre

Quand la firme de Cupertino a appris l'existence de ce livre, elle a immédiatement crié au scandale. Puisque si le livre parait banal à première vue, il aborde des sujets délicats et peut même donner des astuces aux développeurs pour facilité la "montée" de leur application !

"App Store Confidential" a été commercialisé dans un premier temps en Allemagne, il a très vite été disponible dans de nombreuses librairies, sur Amazon et des sites spécialisés dans la vente de livres.

Quand la firme californienne a appris l'existence de ce livre par le bouche-à-oreille, elle a envoyé une lettre au domicile de son ancien salarié et à Murmann Verlag (l'éditeur du livre) pour exiger l'arrêt immédiat de la vente.



Apple a été encore plus loin, puisque la firme a insisté dans sa lettre sur le fait que les livres qui ont été vendus doivent être récupérés et les stocks détruits. C'est dire la panique qu'on ressent dans la démarche d'Apple...

Si l'entreprise demande tout cela, c'est que le contenu du livre dévoile des informations qui ont une valeur économique considérable pour l'App Store. Ce que conteste d'ailleurs fortement Tom Sadowski qui a déclaré n'avoir divulgué aucun "secret" qui pourrait mettre à mal la notoriété et la situation économique de la boutique d'applications en ligne.



Le problème c'est que les informations qui sont dans le livre concernent des choses que n'ont pas à connaître des personnes ne travaillant pas chez Apple, ce sont essentiellement des procédures et des secrets qui doivent rester en interne. On parle par exemple des détails sur comment obtenir le titre d'application de l'année, toutes les astuces, les recommandations, bref tout ce que rêve de savoir un développeur pour propulser son application au plus haut rang et obtenir cette "médaille".

Il est aussi décrit comment les développeurs partent de 0 et arrivent à engranger des millions de dollars plusieurs années après la publication de leur app.



Le livre est toujours disponible à l'heure actuelle (qu'en version allemande), mais il risque de disparaitre dans pas longtemps.