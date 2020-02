Apple Glasses : Ils pourraient se connecter en Bluetooth à un iPhone

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les Apple Glasses ne sont plus un secret, avec toutes les rumeurs qu'on a pu voir passer dans l'actualité Apple, on en sait déjà beaucoup. Certains disent que ce serait l'une des plus grosses innovations d'Apple depuis le décès de Steve Jobs. Dans tous les cas, il n'y a aucune information officielle pour l'instant, du coup on ne peut s'en tenir qu'aux indiscrétions et aux dépôts de brevet qui dévoilent beaucoup d'informations !

Des lunettes en réalité augmentée connectée à une "base distante"

Le registre de l'USPTO a dévoilé hier en fin de journée un brevet déposé par Apple, présentant des lunettes en réalité augmentée/réalité virtuelle/réalité mixte. Ce brevet s'intéresse à l'aspect de la connectivité.

Bien évidemment, on pense à l'iPhone, qui est inévitable et logique, puisque c'est l'appareil qu'on a toujours sur soi à son domicile, comme à l'extérieur ! Mais il se pourrait aussi que les Apple Glasses se connectent à un iMac et MacBook pour une meilleure expérience des lunettes. Dans tous les cas, cela reste très évasif dans le brevet qu'a déposé la firme de Cupertino, puisqu'elle parle d'un système de connexion sans fil avec une base distante.

Dans le brevet, Apple parle également de capteurs qui s'occuperaient de recueillir des informations sur l'environnement de l'utilisateur qui porte la paire de lunettes.

La firme explique que les données qui seraient récupérées auraient un objectif majeur, être transféré le plus rapidement possible vers la base distante, tout cela à travers une connexion sans fil (autrement dit le Bluetooth).

L'acte deux se passerait directement avec la base qui aurait elle pour mission de coder les images et les transmettre à la paire de lunette.



D'après Apple, cette "station de base" : "peut fournir plus de puissance de calcul que les systèmes autonomes conventionnels. La connexion sans fil n'attache pas le dispositif à la station de base comme dans les systèmes attachés conventionnels. Le système peut mettre en œuvre des procédés et un appareil pour maintenir une fréquence d'images cible via la liaison sans fil et pour minimiser la latence dans le rendu, la transmission et l'affichage des images."



