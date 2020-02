elago lance une coque AirPods aux couleurs de la GameBoy

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Décidément, elago continue de nous régaler en créant des accessoires pour nos appareils iOS de fort belle qualité et avec un côté nostalgique non négligeable.



Cette fois-ci, le constructeur s'attaque aux AirPods et plus particulièrement au boitier : ils viennent de commercialiser un modèle première et deuxième génération aux couleurs de la GameBoy.



Une belle opportunité de faire revivre la première console portable de Nintendo, qui aura marqué les joueurs avec sa création.

Une coque pour AirPods à l'effigie de la Gameboy

elago semble se spécialisé dans la création d'accessoires à destination de nos appareils iOS, multipliant les clins d'oeil au constructeur nippon Nintendo. Cette fois encore, la firme commercialise un boîtier pour AirPods avec un design qui rend hommage à la célèbre GameBoy.



Avec son clip de trousseau, le boitier permet une fixation sur un sac ou sur un pantalon, pour ne pas égarer ses petites merveilles. Le nouvel étui elago AW5 AirPods est disponible à l'achat aujourd'hui à partir de 12,99€ via Amazon, deux coloris possibles.



Attention tout de même, l'écran et des boutons ne fonctionnent malheureusement pas ;-)



