Bons plans iOS : Valleys Between, Picture Perfect, Sketch Tree Pro

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Valleys Between, Picture Perfect, Sketch Tree Pro. L'occasion d'économiser 31,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Picture Perfect (App, iPhone / iPad, v5.1, 33 Mo, iOS 9.0, Ashish Kumar) passe de 2,29 € à gratuit.



Picture Perfect est un moyen simple et amusant de faire de belles photos en quelques secondes.



L'application apporte également des fonctionnalités que vous ne trouverez sur aucune autre application mobile telle que «ToneCurve», qui vous permet de modifier simplement en cliquant et en faisant glisser les zones que vous souhaitez modifier.



Les + : Très complet

Des filtres, des effets, du dessin et de la retouche Télécharger l'app gratuite Picture Perfect





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.4, 48 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit.



Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Tweety Pro (App, iPhone / iPad, v2.3, 51 Mo, iOS 9.0, Roxwin Vietnam Technologies Co...) passe de 3,49 € à gratuit.



Avant de faire quoi que ce soit, sachez qu'il faut lier vos comptes Twitter avec Tweety. Vous pouvez ensuite personnaliser le widget à afficher sur votre écran verrouillé, ce que ne permet pas l'app officielle.



Tweety vous permet d'ajuster les comptes qui affichent des tweets, leur fréquence de mise à jour, la quantité d'informations affichées et la nécessité d'actions rapides. Tweety est également en mesure d'ouvrir des tweets dans Safari, l'application Twitter, Tweetbot ou Twitterrific.



Les + : Le widget qu'il manque à Twitter

Personnalisable Télécharger l'app gratuite Tweety Pro





JEUX GRATUITS iOS :

Evertale (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.42, 142 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Attrapez et faites évoluer des monstres!

Plongez dans un monde fantasy époustouflant rempli de monstres mystérieux à attraper, entrâiner et à combattre à vos côtés. Explorez des paysages vastes, des villes débordant de vie et des donjons épiques dans ce RPG en monde ouvert!



Rejoignez un groupe de héros inattendus et libérez le monde d'Erden du Pandemonium. Collectionnez, entraînez et faites évoluer plus de 180 créatures et guerriers à côtés desquels vous vous battrez lors de combats intenses! Télécharger le jeu gratuit Evertale





100 Balls 3D (Jeu, , iPhone / iPad, v1.7, 35 Mo, iOS 8.0, Giedrius Talzunas) passe de 2,29 € à gratuit.



Préparez-vous pour une expérience de jeu amusante, addictive et stimulante avec 100 Balls 3D ! Extrêmement populaire, 100 Balls est simple à comprendre, mais difficile à maîtriser.



Commencez par appuyer sur votre écran pour ouvrir une sorte de «trappe» au fond d'un conteneur. Le conteneur étant suspendu dans les airs, les balles sont tirées par gravité vers le sol. Il suffit de faire tomber les balles de couleur dans le panier respectif.



Les + : Indémodable

De nombreux niveaux Télécharger le jeu gratuit 100 Balls 3D





SpikeDislike2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6, 41 Mo, iOS 12.0, James Gamble) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu de runner infinie aux graphismes rétro dans lequel vous contrôlez une balle qui doit éviter des pics et aller le plus loin possible.



Le jeu comprend un mode multijoueur à 2 sur le même appareil (joue et passe), et le support du Game Center.



Les + : Défiez vos amis ! Télécharger le jeu gratuit SpikeDislike2





War of Eclipse (Jeu, Action, iPhone, v1.1.2, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit.



War of Eclipse est impitoyablement rétro. Ses graphismes en pixel-art sont jolis et le jeu vraiment difficile. Vous pouvez choisir parmi sept puissants navires de guerre, dont chacun peut être personnalisé de différentes façons. Shootez toutes sortes d'envahisseurs étrangers en réussissant parfaitement vos coups. Le jeu comprend 35 types d'ennemis à prendre, des baisses de matériel aléatoires et sept décades différentes à découvrir.



Un mix entre adresse, RPG et aventure !



Les + : Original

Très prenant Télécharger le jeu gratuit War of Eclipse





PROMOS iOS :

911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 2,29 €





Object Removal Pro (App, iPhone / iPad, v2.0.0, 19 Mo, iOS 11.2, Meng Xu Hui) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Object Removal Pro est une application professionnelle qui vous aide à supprimer le contenu indésirable de vos photos. Elle peut vous aider à Supprimer les intrus

Supprimer les boutons et les acnés

Supprimer des édifices

Supprimer tout ce que vous souhaitez supprimer Télécharger Object Removal Pro à 1,09 €