La Vallée du feu du Nevada filmé en 4K par l'iPhone 11 Pro

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

Nouvelle promotion d'Apple ! La firme a publié sur sa chaine YouTube une vidéo mettant en avant la magnifique Vallée du feu au Nevada. Situer en zone désertique proche de Las Vegas et du Lake Mead, si cette vallée s'appelle comme cela, c'est grâce à la couleur de ses rochers en grès.

La 4K de l'iPhone 11 Pro est éblouissante

C'est une preuve de plus que le dernier iPhone est un bijou à la fois pour les photographies, mais également pour les vidéos. Cette promotion s'ajoute dans la campagne #ShotOniPhone qui répertorie les plus beaux endroits sur terre photographié ou filmé avec la dernière génération d'iPhone.

Comme vous pouvez le voir avec la "Valley of Fire", les couleurs et la définition... sont tout simplement incroyables dans un environnement lumineux ou sombre !

Apple commence sa vidéo par un message : "À une cinquantaine de kilomètres de Las Vegas se trouvent les vestiges d'un processus géologique monumental, sculpté par 200 millions d'années de vent et d'eau. Un océan de roche, une vallée de feu".

Accompagnée de la musique "Frontier" de Holly Herndon, la vidéo est principalement composée de prises de vues panoramiques des rochers emblématiques qui font de la Vallée du feu un endroit unique au Nevada. Apple explique avoir réalisé la vidéo à l'aide de la caméra ultra large de l'iPhone 11 Pro.