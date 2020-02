Xiaomi MIJIA : Une caméra en angle panoramique 360° et Full HD 1080p à seulement 29,99€

Hier à 22:36 (Màj hier à 23:54)

Julien Russo

Dans la catégorie "promotion de fin de week-end", Cdiscount l'emporte haut la main avec ce deal. Un revendeur particulièrement bien noté propose la Xiaomi MIJIA à seulement 29,99€ au lieu de 52,84€. La caméra IP intelligente a de sérieux atouts pour un prix aussi bas !

Une facilité d'installation et une qualité d'image exceptionnelle

C'est l'une des caméras qui a connu le plus de succès chez Xiaomi. La Xiaomi MIJIA propose des caractéristiques très convaincantes. Commençons déjà par son angle panoramique offrant une vision horizontale à 360°, un angle vertical de 115° et un grand angle de 100,4°. Vous pourrez contrôler l'angle que vous souhaitez à partir de l'application MiHome sur iOS ou Android.

L'autre argument qui nous fait dire qu'on parle là d'un modèle qui vaut le coup, c'est sa résolution Full HD 1080p avec une vision nocturne infrarouge et une détection de mouvement, dès que la caméra Xiaomi détecte un mouvement, elle vous envoie une notification sur votre iPhone et coupe l'extrait où il y a le mouvement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous pourrez également sélectionner une plage horaire pour définir quand vous souhaitez recevoir ou non les notifications de la Xiaomi MIJIA.

Elle est capable de se passer du WiFi

Votre box internet en panne ?

La Xiaomi MIJIA s'adapte. Elle est capable de fonctionner aussi bien via le WiFi 2.4 GHz ou via la 4G (il faudra bien sûr intégrer une carte SIM). Ce qui n'est pas fréquent pour une caméra à ce prix !

Concernant son poids, elle est légère, elle pèse seulement 239g. Elle a également la possibilité d'héberger une carte Micro SD jusqu'à 32 Go pour le stockage des scènes enregistrées, si vous le souhaitez vous pouvez également stocker les vidéos directement via le cloud de Xiaomi (avec probablement un abonnement mensuel).

C'est le moment d'en profiter, le prix de 29,99€ est limité.



Si vous doutez encore, vous avez la vidéo de déballage du YouTuber Tofanger : Review et Unboxing. Vous pouvez également voir l'association avec l'application, son fonctionnement et les paramètres via l'app :

Mise à jour 23h50 : L'offre est en rupture de stock, Cdiscount permute le lien automatiquement vers une offre d'un autre vendeur. Il est possible de retrouver la caméra sur d'autres sites (également en promotion), mais un peu plus cher. Elle est vendu à 37,49€ sur Amazon et à 39,99€ chez Darty.