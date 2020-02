iPad Pro 2020 : la fuite d'une coque laisse présager un module caméra carré

L'arrivée de l'iPad Pro dans sa version 2020 se rapproche, et comme avant chaque officialisation, des rumeurs et des fuites remontent jusqu'à nous autres.



La dernière en date provient du célèbre leaker Ben Geskin qui, une nouvelle fois, partage l'une de ses trouvailles sur Twitter. Dans son dernier post, ce dernier joint une photo d'une supposée coque pour la tablette d'Apple.



Le petit plus, c'est qu'elle laisse entrevoir un module caméra carré, présageant l'intégration de trois objectifs...

iPad Pro : un module carré pour la photo ?

Car oui, la photo montre une découpe carrée dans le coin supérieur, permettant d'imaginer que le nouvel iPad Pro s'inspirera de l'iPhone 11 et 11 Pro. Difficile de dire s'il s'agit là de ce qui nous attend, mais les rumeurs vont toutes dans ce sens, et Ben Geskin est une source fiable.



Si l'année 2019 n'a pas révélé de nouvelles versions de l'iPad Pro, Ming-Chi Kuo avait déclaré que la Pomme ferait une mise à jour de la tablette durant le premier trimestre 2020, certainement en mars.





Kuo pense que la prochaine mise à jour de l'‌iPad Pro‌ offrira les mêmes dimensions, le même design (excepté le module photo donc), mais embarquerait une puce A13X, un système de caméra (ToF) pour la 3D et une mise à jour de Face ID.



Reste désormais à savoir si le coronavirus ne viendra pas jouer un mauvais tour...



