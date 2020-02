Le keynote du 31 mars en balance chez Apple

Il y a 1 heure

Alban Martin

Est-ce qu'Apple va tenir une conférence fin mars ? Si nous sommes plusieurs à le penser, Apple n’aurait toujours pas pris sa décision d’après le journaliste Jon Prosser.



Celui qui avait sorti les nouveaux AirPods X, Apple Watch X et Apple TV X il y a quelques jours des rayons du magasin Target, a eu vent d'une indécision au sein des troupes de Tim Cook.

Le keynote du 31 mars avec l'iPhone 9, le Macbook Pro 14 et l'iPad Pro 2020 ?

Si l'an passé le keynote de mars avait rimé avec "services" chez la pomme, il pourrait revenir sur la partie matérielle cette année avec plusieurs produits.



A date, l'organisation d'une conférence aurait 60% de chances de réussir d'après Jon, mais rien n'est encore figé. Le "petit" évènement aurait ses détracteurs et les dirigeants sont certainement en train de peser le pour et le contre, dans un moment où le coronavirus sème la zizanie au niveau des ventes mais aussi de la production. Comment annoncer les nouveaux iPhone 9, iPad Pro 2020 et autre Macbook Pro 14 pouces sans pouvoir les commercialiser par millions juste derrière ?



En tout cas, plusieurs sources affirment que Tim montera sur scène le 31 mars prochain, soit pratiquement un an après avoir annoncé Apple Arcade et autre Apple TV+ le 25 mars 2019 au Steve Jobs Theater. Avant la conférence, Apple avait alors sorti quelques produits via un communiqué comme les AirPods 2, iPad mini 5 et iPad Air 3, et iMac 2019.



Tout est donc possible cette année : une conférence, des produits sans conférence et même aucun produit ni conférence. Qui parie sur quoi ?