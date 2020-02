Samsung : une notification pas si pacifique ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous avez suivi l'actualité, ou que vous possédez un téléphone Samsung, vous avez sans doute entendu parler d'une notification reçue la semaine dernière sur la quasi-totalité des téléphones coréens.



Le gros problème, c'est que le constructeur lui-même ne sait pas d'où elle vient et comment un tel exploit a pu être possible, sans que l'on sache la gravité de cette erreur.



Car oui, si la plupart des utilisateurs ont réussi à supprimer cette notification, pour d'autres, l'expérience a été un peu plus galère.

La notification de Samsung qui sème la zizanie

Est-ce uniquement une mauvaise manipulation ? Ou la sécurité de Samsung a été forcée ? Des questions sans réponse pour le moment, quelques jours après l'envoi d'une mystérieuse notification sur un grand nombre d'appareils du fabricant.



Le problème, c'est que certains utilisateurs touchés se sont plaints d'une batterie défaillante suite au message, allant jusqu'à 50% en quelques minutes seulement. D'autres n'arrivaient pas à faire disparaitre la notification, alors bloquée sur l'écran peu importe l'application en route...



Autre point négatif, le push provenait de l'application native Find My Mobile, qui a accès aux coordonnées GPS de votre smartphone... On imagine alors que s'il s'agit bien d'un piratage, les données récoltées peuvent être assez désastreuses pour la réputation de Samsung.



Espérons y voir plus clair dans les prochains jours.



Source