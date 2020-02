Une découverte inquiétante sur les failles de PayPal

La seconde grosse faille permet de sauter l'étape " OTP ", une étape qui sécurise l'ouverture d'un compte PayPal via l'envoi d'un SMS , ce qui permet de filtrer les vrais et faux comptes. Concernant les autres failles de sécurité, le communiqué ne s'est pas étalé dessus, jugeant qu'elles n'étaient pas considérées comme "critique" . Cette révélation qui met à mal l'image de PayPal va peut-être faire bouger les personnes responsables de la sécurité du service de paiement en ligne. C'est dommage que la firme ait réagi comme cela à l'approche de l’entreprise spécialisée dans la cybersécurité, puisque cela aurait pu éviter l'exposition médiatique.

PayPal ne serait pas un service autant sécurisé qu'on le pense. En effet, une entreprise spécialisée en cybersécurité a récemment enquêté sur la firme co-fondée par Elon Musk et a découvert des failles de sécurité, dont deux qui sont très inquiétantes.

