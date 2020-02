L'Amazon Echo Show 8 avec écran HD est en vente

Il y a 4 heures

Alban Martin

3

La nouvelle enceinte avec écran d'Amazon est de sortie, comme prévu ce 26 février 2020. Il s'agit de la Echo Show 8 qui arbore un écran HD de... 8 pouces. Et comme les autres modèles, elle est très bien équipée.

L'Echo Show 8 est en vente à 129€

Dans un marché de plus en plus concurrentiel avec Google et Facebook, Amazon sort donc son Echo Show 8 avec Alexa pour vous aider. L'appareil est à la fois une enceinte et un écran.



Alors qu'on dialogue simplement sur les enceintes, la version avec écran permet d'afficher les informations comme la météo, le trafic, les paroles d'une chanson, une recette et forcément des vidéos. On peut aussi réaliser des appels type FaceTime.

L'écran tactile de 8" d'une définition de 1280x800 pixels est accompagné d'une caméra de 1 mégapixel en façade, de deux haut-parleurs, de quatre microphones et d'une connectivité WiFi 802.11a/b/g/n/ac.



Pour le reste, les Skills feront le boulot et l'Echo Show 8 est compatible avec Amazon Music, Apple Music, Deezer et Spotify. A vous de piloter l'ensemble à la voix ou avec votre doigt.



L'Echo Show 8 d'Amazon est en vente au tarif de 129,99€. Deux couleurs sont disponibles, le tissu anthracite et le tissu sable.

