Tesla annonce les premières livraisons de Model Y en mars 2020

Selon les premiers retours, les livraisons débuteront à partir du 15 mars, aux États-Unis uniquement. Si pratiquement un an nous sépare déjà de la présentation du Model Y, ce n'est pas si long puisqu'il s'agit du record de la marque. Jusqu'ici, Tesla mettait près de deux ans. Une bonne nouvelle pour les fans qui seront toutefois certainement doublés par les employés qui sont toujours livrés avant, comme ce fut le cas pour la Model 3. Source

Félicitations ! Votre Model Y est prêt à être livré en mars 2020. La prochaine étape pour vous est de confirmer quand vous pourrez réceptionner la livraison afin que nous puissions vous garantir la meilleure expérience possible. Une fois que vous aurez confirmé votre disponibilité, nous vous enverrons une mise à jour dans les prochains jours pour vous indiquer quand vous pourrez vous connecter à votre compte Tesla et effectuer les étapes restantes, telles que le financement ou la reprise. Votre conseiller Tesla sera disponible pour répondre à toute question supplémentaire que vous pourriez avoir.

Présenté l'an dernier, le SUV basé sur la Model 3 sera livré avec près de six mois d'avance aux premiers clients qui profiteront d'un véhicule électrique avec 500 km d'autonomie. Les Model Y sont produits depuis trois mois dans la Gigafactory de Fremont en Californie. Pour officialiser la sortie prochaine, le constructeur américain a envoyé un mail sans équivoque à ses clients :

