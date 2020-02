Apple va envahir la France de ses camionnettes pour perfectionner Plans

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Plans a encore énormément d'endroits à améliorer. Après l'évolution gigantesque et impressionnante des cartes américaines, Apple a décidé d'appuyer sur l'accélérateur pour parfaire les cartes en France. La firme californienne a dévoilé son plan d'action qui va démarrer dès le mois prochain.

De l'Île-de-France à la Corse, vous allez voir des camionnettes Apple partout !

Apple se donne les moyens pour atteindre le niveau supérieur dans la cartographie qu'offre Apple Plans en France. La firme californienne va déployer dès le mois de mars 2020 plusieurs véhicules qui auront pour mission de circuler dans toute la France. Les camionnettes auront un conducteur qui devra suivre un chemin déjà prédéfini par une application, il devra également respecter une vitesse précise pour que le système qui s'occupe de "cartographier l'environnement" du véhicule puisse collecter les images correctement.

On imagine que la firme californienne prévoit également d'améliorer sa fonction "Look Around" qui est l'équivalent de "Google Street View", celle-ci consiste à constituer un environnement 3D à 360 degrés où l'utilisateur pourra après se déplacer en glissant le doigt dans la direction où il veut aller.



C'est globalement une bonne nouvelle pour Plans en France, puisque nous aurons prochainement des cartes plus complètes qui apporteront un meilleur confort lors d'une navigation GPS ou pour toute autre utilité.



Apple a dévoilé sa stratégie qui commencera prochainement :

Les véhicules Apple circuleront de mars à juin 2020 en : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Compté, Bretagne et Centre-Val de Loire.

en : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Compté, Bretagne et Centre-Val de Loire. Ils circuleront courants le mois de mai 2020 en : Corse

en : Corse Apple fera circuler ses véhicules Apple Plans de mars à mai 2020 en : Île-de-France

en : Île-de-France Pour le reste des régions, les voitures Apple seront présentes de mars à juin 2020 en : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est.

Sur son site Apple informe :

Nous effectuons des études de terrain partout dans le monde, à l’aide de véhicules, afin de récupérer des données qui seront utilisées pour améliorer l’application Plans ainsi que la fonctionnalité vue à 360º. Nous serons également amenés à revisiter certains lieux périodiquement afin de collecter de nouvelles données pour maintenir à jour des plans de haute qualité. Apple enregistre également des données à l’aide de systèmes portables dans certaines zones piétonnes (par exemple, certaines rues de Londres non accessibles aux véhicules). Certains enregistrements piétons ont recourt à un équipement monté sur sac à dos pour en utiliser les données directement dans Plans, par exemple pour la vue à 360º. D’autres enregistrements piétons sont faits avec des iPads, des iPhone ou d’autres appareils afin d’améliorer les plans. Ces enregistrements piétons nous permettent d’améliorer et de mettre à jour l’app Plans dans les zones où les véhicules ne peuvent tout simplement pas se rendre tout en utilisant les mêmes protections de confidentialité que pour les véhicules Apple Plans.

Soucieuse de votre vie privée, Apple propose également de prendre contact avec son équipe Apple Plans en cas de visage ou plaque d'immatriculation non floutés. Si vous ne souhaitez pas que votre maison apparaisse sur Plans, vous pouvez aussi demander à Apple de la flouter en envoyant un mail à cette adresse : MapsImageCollection@apple.com



Vous pouvez également voir le calendrier d'Apple afin d'améliorer Plans pour les autres pays :

