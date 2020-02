Kr00k : Apple a corrigé une faille Wi-Fi qui touchait ses appareils

Corentin Ruffin

Certaines failles informatiques qui nous entourent mettent du temps à se révéler au grand public, certainement pour ne pas affoler les utilisateurs lambda. C'est ainsi que, la plupart du temps, nous apprenons leur existence une fois que ces dernières ont été corrigées...



C'est une nouvelle fois le cas, avec la présentation d'une faille nommée Kr00k et qui a été dévoilé lors de la conférence de sécurité RSA récemment. Celle-ci se révélait plutôt problématique puisqu'elle touchait tous les appareils équipés d'une puce fabriquée par Cypress Semiconductor et Broadcom. Autrement dit ? Des milliards d'ordinateurs et téléphones dans le monde...

Apple corrige une faille Wi-Fi dans ses appareils

Si vous possédez un iPhone, iPad ou un Mac, il faut savoir que vous avez été sous la menace d'une faille exploitant le Wi-Fi : prenant le nom de Kr00k, cette dernière permettait la récupération d'une clé de chiffrement vierge, donnant ainsi accès à vos communications.



Une bien belle problématique très simple à exploiter pour les hackers qui, heureusement, a été corrigé par Apple en octobre dernier avec l'arrivée d'iOS 13.2 sur iPhone et iPad et de macOS 10.15.1 sur Mac.



Concernant les autres constructeurs, ils ont quasiment tous été concernés par la faille et ont, pour la plupart, mis fin à cette faille.



