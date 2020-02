Spotify : l'app iOS s'offre un look plus audacieux

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Spotify vient de recevoir une grosse mise à jour, une sorte de nettoyage de printemps avant l'heure. Dixit la firme numéro un du streaming musical, « C'est plus gros. C'est plus audacieux. »



L'appli affiche un look rafraîchi pour les abonnés premium et gratuits qui mise sur l'ergonomie avec de nouveaux boutons et une nouvelle disposition plus rationnelle.

Spotify : l'âge de raison ?

Spotify liste ainsi toutes les nouveautés que l'on va retrouver dans la mise à jour qui se déploie en ce moment même.



Un nouveau bouton de lecture plus simple et plus universel. La nouvelle icône verte peut accueillir un picto aléatoire dans la partie blanche.



Une toute nouvelle barre d'actions. Toutes les actions, y compris "J'aime", "Jouer" et "Télécharger" pour les utilisateurs Premium sont regroupées dans une partie centrale de l'écran. De plus, le téléchargement pour écouter sans Wi-Fi a désormais une nouvelle icône, la même que celle des podcasts. Tout est ainsi plus facile d'une seule main, l'expérience est beaucoup plus adaptative selon les tailles d'écran.







Enfin, la pochette d'un morceau s'affiche dans toutes les vues, à l'exception de la vue "Album". Cela facilitera plus que jamais la navigation dans l'application et la recherche de chansons familières.







Avez-vous déjà reçu la mise à jour de Spotify 2020 ?

Télécharger l'app gratuite Spotify