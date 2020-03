Bons plans iOS : iColor Club, Old Mans Journey, The Busy Lumberjack

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment iColor Club, Old Mans Journey, The Busy Lumberjack. L'occasion d'économiser 29,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

iColor Club (App, iPhone / iPad, v1.3.1, 61 Mo, iOS 8.0, Mafooly) passe de 2,29 € à gratuit. iColor est l'application de coloriage pour adultes la plus amusante et la plus unique du marché ! Évacuez votre stress et amusez-vous tout en coloriant ! De belles couleurs, des pages à colorier et des fonctions amusantes. De beaux dessins créatifs vous aident à passer le temps, à vous détendre et à chasser l'ennui. En termes simples, iColor fonctionne comme un outil anti-stress pour stimuler la créativité et l'imagination. Les + :

The Secret of Chimera Labs (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.01.16, 78 Mo, iOS 6.0, Aircamp Games) passe de 2,29 € à gratuit. Le Secret de Chimera Labs vous emmène sur un voyage fantastique. En tant que détective principal, vous êtes chargé de retrouver le docteur Teresa Von Awesome. Pour ce faire, vous aurez besoin de passer au crible les indices, découvrir des objets et résoudre des énigmes complexes, tout cela dans les endroits curieus de Chimera Labs. Le jeu comprend plus de 100 environnements, un bloc-notes, un système d'indice et plus de 80 éléments uniques à trouver. Les + :

Dr. Panda Aéroport (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.9, 129 Mo, iOS 8.0) passe de 4,49 € à gratuit. Vous pensez avoir l’étoffe d’un voyageur? Alors il est temps de décoller avec Dr. Panda Aéroport ! Envolez-vous à travers 10 mini-jeux qui vous feront découvrir chacune des étapes ! Tamponnez les passeports, vérifiez que les bagages arrivent à bon port et aidez les avions à atterrir en toute sécurité. C'est à vous de guider les passagers de l’enregistrement au décollage, alors soyez prêts à atteindre de nouveaux sommets! Avec une interface utilisateur minimale et facile à comprendre, des commandes intuitives, tout le monde sera en mesure de diriger son propre aéroport, quel que soit l’âge. Dr. Panda Aéroport vous accueille par ses graphismes merveilleusement dessinés et vous invite à explorer l’univers de l’aéroport. Les + :

The Busy Lumberjack (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.2, 11 Mo, iOS 12.0, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Ceci est un jeu de puzzle amusant et engageant. Le but de chaque niveau est d'aider le bûcheron à abattre tous les arbres et à regagner son chez lui. Il y a 70 niveaux amusants. Certains d'entre eux sont simples mais délicats; certains sont très difficiles et demandent beaucoup de préparation... Les + :

Trail Boss BMX (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.0.3, 697 Mo, iOS 12.0, Yeah Us!) passe de 5,49 € à 4,49 €. Comme vous vous en doutez, Trail Boss est prétexte à enfourcher votre vélo à travers des niveaux de plus en plus difficiles tout en réalisant des cascades plus que périlleuses. Arriver à la fin de chaque niveau en réalisant des combos énormes n'est pas une mince affaire. Devant vous, 40 niveaux en 3D conçus à la main et plusieurs manières d'arriver au bout. Pour pimenter ce jeu plutôt typé arcade, Yeah US, édité ici par Noodlecake, a ajouté pas moins de 360 défis à réaliser. Si les premiers sont simples, la difficulté augmente rapidement avec des missions complètement loufoques comme du tir ou de la chasse animale... Les + :

Warhammer Quest 2 (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.404, 2,2 Go, iOS 10.0, Perchang) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Plus complet (plus d'ennemis, plus d'armes, plus de missions, ...) et plus beau, Warhammer Quest 2 offre une aventure magique avec vos 4 héros prêts à en découdre dans des donjons toujours plus sombres.



Avec l'arrivée d'un moteur 3D complet, on peut enfin zoomer à volonté et bien tout observer. Côté gameplay, cette suite a eu la bonne idée de ne pas rendre vos héros plus forts en progressant mais de leur attribuer de nouvelles options et choix tactiques. C'est légèrement différent et cela permet d'avoir un intérêt plus grand sur la durée.



Pour le prix d'une baguette de pain, vous aurez un grand jeu de stratégie RPG au tour par tour offrant une difficulté maitrisée et une approche tactique variée.



Les + :

Les graphismes

Durée de vie

Télécharger Warhammer Quest 2 à 1,09 €