Hinge : le nouveau remplaçant de Tinder ?

Depuis quelques semaines aux États-Unis, la catégorie Dating de l'App Store affiche un nouveau leader : une certaine application du nom de Hinge (v7.15.0, 75 Mo, iOS 10.0).



Peu connu en France pour le moment, il faut savoir que l'on parle du nouveau pari de la société Match, maison mère d'un certain Tinder. Dans ce nouvel outil de rencontres, les créateurs veulent se rapprocher d'un véritable site de dating en proposant quelque chose de plus lourd, de plus complet.

Hinge : l'application de dating qui monte, qui monte...

Rachetée par le célèbre groupe Match, l'application Hinge a pour objectif de venir titiller son grand frère au sein des smartphones de célibataires. Pour ce faire, elle fait le pari de se servir des lacunes de Tinder pour approcher des jeunes femmes "éduquées et citadines, en recherche de relations".



Ainsi, l'inscription demandera plus de temps, plus de détails comme son orientation sexuelle, sa taille, son ethnicité, ses diplômes, les choses les plus spontanées que vous ayez faites ou encore les faits à votre propos qui surprennent les gens.



Pour illustrer votre compte, il est également possible de lier votre compte Instagram et de faire apparaitre vos derniers clichés. Le nombre de likes journaliers est réduit, mettant sous la lumière les caractéristiques des différentes personnes que vous croiserez sur l'application.



Hinge est disponible sur l'App Store français, mais l'interface est en anglais.

